Halep porneşte cu dreptul la Turneul Campioanelor

Partidă-spectacol în Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, între Simona Halep (locul 5 WTA) şi Bianca Andreescu (Canada, locul 4 WTA). Al doilea joc disputat luni în această grupă a fost unul în care cele două tenismene au oferit schimburi spectaculoase de mingi, aplaudate la scenă deschisă de publicul din tribune. După ce a pierdut primul set, Halep a salvat o minge de meci şi după un set secund care a durat o oră a urmat decisivul, în care Simona a luptat până la capăt, pentru a obţine o victorie absolut meritată. Rezultat final: Halep - Andreescu 3-6, 7-6 (8/6), 6-3.

„Înseamnă foarte mult pentru mine prezenţa pentru a şasea oară la Turneul Campioanelor. Sunt mândră de mine şi de echipa mea. A fost un meci foarte greu, am luptat şi sunt fericită că am câştigat. Am întâlnit o adversară cu zece ani mai tânără. Am văzut multe steaguri tricolore în tribune şi le mulţumesc fanilor chinezi şi români care m-au susţinut”, a spus Simona Halep, imediat după meci.

În cealaltă partidă din Grupa Violet, Elina Svitolina (Ucraina, locul 8 WTA), deţinătoarea trofeului, a învins-o pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 2 WTA), cu scorul de 7-6 (14/12), 6-4, după o oră şi 53 de minute.