Halep, prima tenismenă română în careul de aşi

Jucătoarea constănţeană Simona Halep continuă să scrie istorie în tenisul feminin românesc, îmbunătăţind recordul celei mai bune clasări a unei reprezentante a ţării noastre în clasamentul WTA. Aflată pe locul 5 în ierarhia mondială în acest moment, constănţeanca va urca, luni, o poziţie, ajungând pe locul 4, indiferent de performanţa pe care o va realiza în turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.1200.000 de euro, care are loc în această săptămână. Sportiva în vârstă de 22 de ani o va devansa în clasament pe fostul lider mondial Victoria Azarenka, retrasă de la întrecerea din capitala Italiei din cauza unei accidentări. În plus, Halep, care are de apărat punctele cucerite, după ce a jucat în semifinale anul trecut, nu mai poate fi depăşită de Petra Kvitova, ocupanta locului 6. Sportiva din Cehia, cap de serie nr. 5, a fost eliminată, în turul secund, de chinezoaica Shuai Zhang, locul 43 WTA, cu 7-6 (8/6), 5-7, 6-3. În aceste condiţii, constănţeanca este devansată în ierarhia mondială doar de americanca Serena Williams, chinezoaica Na Li şi poloneza Agnieszka Radwanska.

PREMIERĂ ROMÂNEASCĂ Halep este prima româncă pătrunsă între cele mai bune patru jucătoare ale lumii de la crearea ierarhiei WTA, în noiembrie 1975. Performanţa fostei campioane de junioare de la Roland Garros, titlu obţinut în 2008, este cu atât mai spectaculoasă cu cât a făcut un salt incredibil pe parcursul unui an, perioadă în care a câştigat şapte trofee, la Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia şi Doha, şi a disputat finala turneului de categoria Premier Mandatory de la Madrid. Singurele tenismene din România care au mai pătruns în Top 10 WTA sunt Irina Spîrlea, locul 7 în 1997, şi Virginia Ruzici, locul 8 în 1979, ultima fiind chiar managerul constănţencei.

A SCĂPAT DE VENUS WILLIAMS Cap de serie nr. 4 la Roma, Halep a acces, ieri, în turul al treilea al turneului de la Foro Italico, după ce a trecut în runda secundă de americanca Madison Keys (47 WTA), cu 5-7, 6-0, 6-1, după o oră şi 37 de minute de joc. Prin această performanţă, constănţeanca şi-a asigurat un cec în valoare de 22.060 euro şi 105 puncte WTA. Pentru un loc în optimi, Halep o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro (Spania, cap de serie nr. 13 şi nr. 14 WTA), care a eliminat-o în runda a doua pe fostul lider mondial, americanca Venus Williams.

Din păcate Halep a anunţat aseară că se retrage din turneul de la Roma din cauza durerilor abdominale.