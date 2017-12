Halep se luptă cu Serena Williams pentru un loc în semifinale

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală în valoare de 6.844.139 de dolari, după ce adversara sa din optimi, Barbora Strycova (Cehia, locul 37 WTA), a abandonat la scorul de 6-3, 1-0 în favoarea sportivei de la țărmul mării. Întâlnirea a durat doar 46 de minute, cehoaica solicitând intervenția medicului la finalul primului set, după ce a acuzat probleme respiratorii din cauza unei puternice răceli. „Îmi pare rău pentru ea. Știu cum este atunci când ești bolnavă și îți este greu să continui să joci. A fost un început bun pentru mine, am jucat foarte bine primul set, însă condițiile au fost cu adevărat dificile din cauza faptului că am disputat două meciuri pe o vreme rece, iar acum este cald. Am încercat totul pentru ca lucrurile să meargă așa cum trebuie, așa că sunt fericită că am ajuns în sferturi. Mi-am reglat jocul foarte bine, am vrut să fac cât mai puține greșeli și să păstrez mingea pe teren. M-am mișcat mai bine decât am făcut-o la începutul meciului, iar acum sunt nerăbdătoare să disput următoarea partidă, în care sper să joc mai bine”, a spus Halep. Constănțeanca a cerut ajutorul antrenorului australian Darren Cahill, la scorul de 3-1 în primul set în favoarea adversarei. „Mai ai mult de muncit. Deocamdată încearcă să stai în teren. Terenul acesta este mai lent decât cel de pe arena centrală, așa că va fi mai mult de muncă. Joacă așa cum ai făcut-o în meciul trecut, așa cum ai închis partida cu Makarova. Lovește cu mai mult spin pe lovitura de dreaptă și trimite lovituri mai înalte. Uneori, las-o să se apropie de tine. Fii pregătită să muncești mai mult. Dacă nu îți intră primul serviciu, fii gata să muncești pentru fiecare punct. Folosește-ți picioarele, iar dacă trebuie să te aperi, fă-o”, i-a transmis tehnicianul de la Antipozi, iar Halep a pus în practică indicațiile, adjudecându-și următoarele cinci game-uri. Prezența în sferturi la Indian Wells este recompensată cu un cec în valoare de 128.215 dolari și 215 puncte WTA.

DUEL CU SERENA WILLIAMS

Pentru un loc în semifinale, Halep, deținătoarea trofeului, se va lupta cu liderul clasamentului mondial, americanca Serena Williams, partida fiind programată în noaptea de miercuri spre joi, nu mai devreme de la ora 4.00 (în direct la Dolce Sport 1). „Sunt nerăbdătoare să o întâlnesc. Știu că este cea mai bună jucătoare din lume, așa că nu am nimic de pierdut. Vreau doar să-mi fac jocul și să lupt pentru șansa mea. Voi aborda meciul cu încredere și mă voi lupta pentru victorie. Știu că am o șansă”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani. Cele două s-au întâlnit de șapte ori, constănțeanca obținând o singură victorie, în 2014, în faza grupelor de la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-0, 6-2. În schimb, Serena Williams, care are în palmares 21 de titluri de Mare Șlem, s-a impus de șase ori: în turul secund la Wimbledon, în 2011, cu 3-6, 6-2, 6-1, în semifinale la Roma, în 2013, cu 6-3, 6-0, în sferturi la Cincinnati, în 2013, cu 6-0, 6-4, în finala Turneului Campioanelor, în 2014, 6-3, 6-0, în semifinale la Miami, în 2015, 6-2, 4-6, 7-5, și în finală la Cincinnati, în 2015, cu 6-3, 7-6.

