Halle Berry își ține copiii aproape

Actrița americană Halle Berry este dedicată profesiei sale, deși este și mama a doi copii sub șapte ani. Vedeta în vârstă de 47 de ani nu ezită să își ia copiii cu ea pe platourile de filmare sau să își urmeze soțul, actorul francez Oliver Martinez, dacă acesta lucrează. „Ador să am copiii alături de mine pe platou, pentru că așa le pot fi alături de ei mereu. Ador să fac parte din viața lor în fiecare moment al zilei!“, a declarat Halle Berry, care a început recent filmările la serialul TV științifico-fantastic „Extant“.

Halle Berry a mai declarat recent, în timpul unei emisiuni de televiziune, că nu s-a spălat două luni, pentru a intra în pielea unei tinere dependente de cocaină, personaj pe care l-a interpretat în filmul „Jungle Fever / Febra iubirii“ din 1991, în regia lui Spike Lee. Halle Berry şi-a făcut debutul în actorie alături de Samuel L. Jackson în această dramă, în care a jucat rolul unei tinere dependente de cocaină, şi a decis să nu se spele pe durata filmărilor, aproximativ două luni. „Nu am fumat crack (un derivat al cocainei - n.r.). Acolo am tras linia, dar toate astea s-au întâmplat cu 23 de ani în urmă şi eram începătoare, aşa că nu puteam decât să încerc să fiu acel personaj, deci nu am făcut duş pe toată durata filmărilor, adică aproximativ opt săptămâni“, a povestit Halle Berry la emisiunea matinală „Live! with Kelly and Michael“, difuzată de postul WABC-TV. Zece ani mai târziu, Halle Berry a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, cu rolul Leticiei Musgrove din filmul „Monster Ball / Puterea dragostei“ din 2001, în regia lui Mark Forster.

Halle Berry este una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood şi se implică adeseori în producţia filmelor în care este distribuită. Actriţa americană este şi una dintre imaginile oficiale ale brandului Revlon.