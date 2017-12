HAOS! Suntem conduși cu peste 14.000 de legi proaste?

Avem 14.000 de legi în vigoare care fie sunt proaste, fie se contrazic reciproc, fie încalcă Constituția. O spune președintele Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, care propune cu zăduf o soluție extremă: ștergerea tuturor actelor normative și refacerea de la zero a legislației. Ba chiar se declară neputincios în ce privește aducerea parlamentarilor pe drumul cel bun și propune o corecție cu bâta pentru aleși, în speranța că acestora le va veni mintea la cap. Parlamentarii de Constanța au opinii diferite față de afirmațiile lui Zegrean. Dacă unii acceptă că trebuie operate modificări urgente în legi, alții îl îndeamnă pe Zegrean să-și măsoare cuvintele și să folosească un ton mai... instituțional atunci când vorbește public.



BOMBĂ JUDICIARĂ!

Dacă multe lucruri pe care le înduri în România ți se par greu de înghițit, încearcă să digeri asta: peste 14.000 dintre legile care guvernează România sunt în vigoare deși nu sunt în concordanță cu Constituția sau se contrazic între ele! Informația a fost livrată de președintele Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, care și-a exprimat extrem de plastic deznădejdea în fața fenomenului prin care deciziile judecătorilor constituționali sunt ignorate în masă de membrii legislativului: ''Să luăm o bâtă să îi batem cu bâta. Altfel ce putem face? (...) Noianul acesta de legi, peste 14.000 de legi în vigoare, e greu să mai fie corelate. Ar trebui să o luăm de la capăt. Să le ştergem și să facem altele".

În condițiile în care se consideră a fi un dezastru judiciar o singură lege care nu respectă Legea Fundamentală, este greu de imaginat calamitatea în care s-a afundat România. Când se adună atât de multe legi în vigoare care contravin Constituției sau se contrazic între ele, concluzia nu poate fi decât una: sistemul este stricat iremediabil! CCR a adus la cunoștința Parlamentului fiecare lege neconstituțională, dar, după cum spune Zegrean, Legislativul nu s-a înghesuit să ia măsuri, deși este obligat să corecteze neconcordanțele sesizate de judecătorii constituționali. În fața acestei nenorociri, nu poți decât să te întrebi cum se face că această țară încă există și nu a fost cuprinsă de haos. Dacă nici măcar legile nu respectă Constituția, iar aleșii nu-și fac datoria... cine mai poate avea pretenții la locuitorii țării?

După ce Zegrean a lansat bomba, am contactat mai mulți parlamentari de Constanța pentru a le afla opinia în această privință și ne-am lovit de toată gama de reacții. Deputatul PNL Gheorghe Dragomir, de exemplu, este în perioada negării: "Nu am văzut nicio statistică oficială, dar nu cred că informația este adevărată. Fiecare lege declarată neconstituțională de CCR a fost modificată, reanalizată și trimisă înapoi la promulgare". De cealaltă parte a spectrului este senatorul ALDE Mircea Banias, care știa că sunt multe legi cu probleme, dar nu a crezut că sunt chiar atât de multe. "E aberant! La Senat am încercat să modificăm legile pentru a respecta Constituția. Însă cele mai multe acte normative au Camera Deputaților drept Cameră decizională. Nu am speranțe foarte mari ca situația să fie rezolvată până la toamnă, pentru că acum toată lumea este concentrată pe pregătirea alegerilor locale", a spus Banias. La rândul lui, tânărul deputat PSD Mircea Titus Dobre a afirmat că trebuie făcut ceva urgent la toate nivelurile. Și el auzise că avem multe legi care încalcă Legea Fundamentală, dar nu credea că dezastrul este atât de uriaș. El a explicat că legislația României este extrem de stufoasă, iar problemele sunt mai grave decât putem crede. Avem și legi în vigoare care se contrazic reciproc. Prea multe legi pe același subiect care trebuie corectate etc… Cheia problemei stă în mâinile unui Legislativ care se blochează singur în proceduri, comisii și comitete. Cine răspunde pentru erori? Nimeni. Totul se blochează în momentul în care vina este pusă în cârca unei instituții sau unui for. În cazul de față, Birourile Permanente (BP) ale Camerei Deputaților și Senatului ar trebui să introducă pe ordinea de zi proiectele care trebuie puse în acord cu Constituția. Dacă BP nu fac asta, crește stiva de acte normative care nu respectă Legea de căpătâi a statului. La întrebarea "cine răspunde pentru nenorocirea asta?", am primit de la Dobre, în loc de răspuns, o altă întrebare: "ați văzut vreun ministru să răspundă pentru activitatea lui deși funcția sa este una executivă?". În fine, senatorul UNPR Marian Vasiliev a îndemnat la o atitudine mai temperată a lui Zegrean, care nu este la prima astfel de ieșire ce are ca țintă Parlamentul: "Prin atacul acesta, Zegrean pune sub semnul întrebării propria lui activitate. Nu e prima dată când critică atât de neinstituțional Parlamentul. E ușor să pui mâna pe par și să dai în calul de bătaie al tuturor".