HC Dobrogea Sud, cea mai categorică victorie din actualul sezon

Etapa a 9-a a Ligii Naționale de handbal masculin a programat sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, întâlnirea dintre echipele HC Dobrogea Sud Constanţa şi CSM Făgăraş. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 33-22, la pauză 14-12, iar antrenorul Sandu Iacob a debutat cu dreptul pe banca tehnică a Dobrogei Sud. Prima repriză a fost una echilibrată, oaspeţii punând destule probleme, dar în partea a doua a jocului lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi handbaliştii constănţeni au câştigat la o diferenţă categorică.

Au marcat pentru HCDS: Crnoglavac 6 goluri, Buricea 5g, Nistor 5g, Toma 3g, Cutura 3g (1x7m), Rakcevic 3g, Malinovic 3g, Soare 2g, Vujovic 2g şi Mitrevski 1g. Portarul Mitrevski a avut şi 20 de intervenţii salvatoare.

„Jucătorii au evoluat constant, numai că au ratat puţin la începutul partidei, dar valoarea şi-a spus cuvântul şi au reuşit să se concentreze mai mult. Constanţa are un lot mult mai valoros. Am fost emoţionat la început, pentru că e firesc, cu toate că am ceva experienţă în faţa publicului, dar fiind altceva, un alt moment în cariera mea, am avut emoţii la început. După aceea am intrat în normalitate, mă simt relaxat şi acum mă simt foarte bine”, a declarat Sandu Iacob, antrenorul principal al formaţiei constănţene.

Alte rezultate: CS Politehnica Iași - Dinamo București 31-36 (14-10) şi SCM Politehnica Timișoara - CSM Focșani 23-21 (12-10).

Duminică se vor disputa următoarele meciuri - ora 14.00: AHC Dunărea Călărași - CSA Steaua București (în direct la Digi Sport 3 şi Telekom Sport 4); ora 16.30: CSM București - AHC Potaissa Turda (în direct la TVR 1); ora 18.00: CSU Suceava - HC Odorhei; ora 18.30: HC Vaslui - CS Minaur Baia Mare.

Clasament: 1. Dinamo 21p (golaveraj: 263-234), 2. Steaua 19p (218-192), 3. Timișoara 17p (237-203), 4. Turda 15p (227-200), 5. CSM 15p (216-207), 6. Baia Mare 15p (206-202), 7. Odorhei 14p (216-197), 8. HC DOBROGEA SUD 14p (230-219), 9. Călărași 13p (198-201), 10. Vaslui 9p (201-231), 11. Suceava 7p (208-225), 12. Focșani 7p (192-222),13. Făgăraș 6p (221-259), 14. Iași 0p (251-302).

