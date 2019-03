HC Dobrogea Sud se poate detașa în fruntea Ligii Naționale

Aflată într-o perioadă foarte bună, formația HC Dobrogea Sud Constanța va susține miercuri, 6 martie, de la ora 18.00, în deplasare, întâlnirea cu CSM Făgăraș, din etapa a 21-a a Ligii Naționale de handbal masculin. După victoria din Spania, 28-26 cu Liberbank Cuenca, din etapa a 4-a a Grupei C din Cupa EHF, handbaliștii antrenați de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic nu au mai revenit la Constanța și au mers direct la Făgăraș, cu dorința de a obține încă un succes și în campionat. La conferința de presă desfășurată după victoria din Cupa EHF, antrenorul Zvonko Sundovski a declarat: „Echipa a făcut un joc foarte bun, pe un teren greu. Am jucat împotriva unui adversar puternic, cu o defensivă rapidă și un public extraordinar. Ştiam că va fi un meci foarte greu, într-o sală fierbinte, dar, în acelaşi timp, ştiam că avem o echipă valoroasă, care poate lua cele două puncte. Portarul nostru a făcut o altă partidă foarte bună, ca şi la Constanţa. Au fost două echipe egale, iar detaliile din ultimele momente au făcut diferenţa. Concentrarea jucătorilor noștri a fost la nivel maxim. Azi (n.r. - duminică) a câştigat ECHIPA”. Iar Dalibor Cutura a spus: „Cred că suntem o echipă cu ceva mai multă experienţă. Cuenca este debutantă în Europa, noi am jucat mult mai mult în Europa. Experienţa cred că a fost determinantă în finalul partidei. Este o victorie care ne deschide poarta spre sferturile de finală”.

HCDS se poate desprinde în fruntea clasamentului Ligii Naționale de handbal masculin, după ce, în primul joc din etapa a 21-a, disputat luni, Steaua București a câștigat, în deplasare, scor 34-27, la pauză 16-12, partida cu Potaissa Turda, echipa aflată pe locul secund. Duminică a avut loc și ultimul meci din etapa a 20-a: Dinamo Bucureşti - CSM Focşani 29-23 (14-9).

Clasament Liga Națională: 1. HC DOBROGEA SUD 48p (golaveraj: 580-490), 2. Turda 46p (595-526), 3. CSM Bucureşti 44p (554-474), 4. Dinamo 42p (612-526), 5. Steaua 41p (588-542), 6. Călăraşi 39p (556-509), 7. Timişoara 34p (526-505), 8. Focşani 31p (520-489), 9. Baia Mare 24p (580-582), 10. Buzău 18p (496-545), 11. Făgăraş 17p (483-540), 12. Suceava 14p (472-548), 13. Bacău 12p (523-604), 14. Cluj 0p (512-717).

Celelalte meciuri din etapa a 21-a vor avea loc tot miercuri - ora 17.30: CSM București - Dinamo București (în direct la TVR HD), ora 18.00: CSM Bacău - Dunărea Călărași, Universitatea Cluj - Minaur Baia Mare, CSU Suceava - SCM Politehnica Timișoara, ora 18.30: CSM Focșani - HC Buzău.