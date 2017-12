HC Dobrogea Sud, trei puncte mari în lupta pentru play-off

09:07:12 / 15 Noiembrie 2017

SLAB DE TOT

Urat si foarte slab joc, lipsit de orice viziune, fara idei, fooaaarte lent, batranicios, 200 de pase pana sa arunce cineva la poarta, stat cu mingea in mana pana la Sf Asteapta, arbitrii ne-au pasuit in cateva randuri de fluierat pasivul. La 2 goluri Buricea a calcat semicercul, jocul de ieri nu a fost al unei echipe care trage la titlu, ci al uneia de play-out, desi avand in vedere cum au jucat iasi, Focsani cu noi, nici macar de play-out nu e. Terminati cu Rackevic, nu mai joaca nimic de am uitat cand!!!! Toate incercarile de angajare a lui au fost esuate, toate. Nikolic ce-a patit? Noroc cu Dane, ca altfel mai bifati o infrangere acasa! A, sa nu uit, imrpesia de final - ultimele 5-7 -a fost ca Dunarea nu forteaza :) deloc, brusc au inceput ratarile si aruncarile rpecipitate, desi erau in avantaj....