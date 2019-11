Hotelul Perla din Mamaia, vândut pentru 4 milioane de euro

Omul de afaceri Mohammad Murad a vânduthotelulPerla din stațiunea Mamaia, una dintre primele unități deținute pe litoral, pentru 4 milioane de euro.

Cumpărătorul este firma Inproiect din Iași, care deținehotelulHilton din Iași, dar și două hoteluriîn Mamaia.

Mohammad Murad a precizat ca banii obtinuti din vanzarea hotelului Perla, vor fi investiti in complexul pe care il dezvolta la Olimp. La inceputul acestui an, Murad a achizitionathotelulCraiova din Olimp, pe care vrea sa il integreze intr-un complex care sa includa Amfitreatru-Panoramic Belvedere, dar sihotelulMajestic.

Complexul ar urma sa aiba 1.200 de camere si 3.000 de locuri si sa fie transformat intr-un resort de 4 stele all inclusive, in urma unei investitii de 40 mil. EUR, suma in care este inclusa si achizitia hotelurilor.

Firma din Iasi, controlata de Gheorghe Ionescu-Vasilache, mai detinehotelulLotos, tot din Mamaia, sihotelulHampton by Hilton din Iasi.

Hotelul Perla din Mamaia, clasificat la trei stele, are 205 camere, dispuse pe 11 etaje, iar de-a lungul anilor a beneficiat de mai multe investitii in renovare, ultima dintre ele in 2015.