Huawei, al treilea jucător mondial pe piața de stocare a datelor?

Grupul chinez Huawei Technologies Co. Ltd și-a propus ca obiectiv să devină al treilea furnizor mondial de sisteme pentru stocarea datelor până în 2018, urmând să se concentreze pe clienții instituționali din Europa și China pentru a cuceri o parte din cota de piață controlată de liderii EMC Corp și International Business Machines Corp., informează Reuters. „Nu vrem doar să fim numărul 1 în China. Vrem să fim cel puțin unul din primii trei jucători din lume până în 2018”, a declarat președintele diviziei de produse pentru stocarea datelor de la Huawei, Fan Ruiqi, referindu-se la piața globală a sistemelor pentru stocarea datelor, care numai în trimestrul al doilea al acestui an a avut o valoare de 5,3 miliarde de dolari. Pentru a-și crește cota de piață, Huawei are de gând să se concentreze pe instituțiile financiare, guvernamentale și pe companiile de telecomunicații, a precizat Fan Ruiqi, adăugând că domeniul stocării datelor ar urma să înregistreze în acest an o creștere de cel puțin 60%, comparativ cu creșterea de 55,6% înregistrată în 2014. Fan Ruiqi a refuzat să ofere cifre, dar a subliniat că aprecierea înregistrată în Europa Occidentală, în special în țări precum Italia și Spania, este una deosebit de puternică.