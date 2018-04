08:43:01 / 18 Martie 2018

Lumea e de vina caci e naiva si plateste

Astea sunt autobuzele lui Pasa din Mangalia care fac curse Constanta-Mangalia si Constanta-Bucuresti. Ce va mira de la un escroc tigan? Cat timp primaria are numai de-astia in componenta si face bisnita numai cu asemenea derbedei deveniti patroni peste noapte, voi ce va mai mirati? In alte tari civilizate, transportul in comun este eficient si curat, lumea nu are nevoie atata de masini si copiii sunt mai putin poluati. Ma oftic la maxim ca nu am plecat din acest sat subdezvoltat cat timp am fost mai tanar.