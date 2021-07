Importanta unui loc de munca curat

Un loc de munca curat este intotdeauna o carte de vizita excelenta pentru angajati si clienti. Companiile deschise publicului, in special, trebuie sa acorde o atentie deosebita nivelului de igiena, care afecteaza inevitabil si perceptia marcii in ochii oaspetilor.

Birourile sunt frecventate de un numar mare de oameni in fiecare zi si asigurarea unor niveluri adecvate de curatenie poate fi destul de complicata in absenta abilitatilor, instrumentelor si a agentilor de la firma de curatenie corespunzatori. O firma de curatenie ideala pentru birouri, dar si pentru curatenia la domiciliu, este Helppy. Este o firma din Bucuresti, care va poate oferi o gama larga de servicii ce va vor scapa de griji, pentru ca, atunci cand spatiile sunt ordonate si igienizate bine, acestea imbunatatesc fluxul de lucru si siguranta.

Va reamintim ca o curatare amanuntita si minutioasa este, de asemenea, esentiala pentru sanatate. Acumularea de murdarie si praf pe birouri si in zonele comune provoaca proliferare bacteriana si alergii.Vom vedea, in cele ce urmeaza, cum ne ajuta o firma de curatenie care stie exact cum sa efectueze acest serviciu.

Curatarea birourilor: de ce conteaza?

Orice loc de munca cu adevarat eficient este in primul rand curat. Cei care isi indeplinesc sarcinile de munca in spatii bine intretinute vor fi nu numai la concentrare, ci si la o motivatie si o seninatate mai mari.

Din pacate, unele companii continua sa subestimeze importanta curatarii. In cadrul birourilor mijlocii si mici, aceste interventii sunt adesea efectuate independent si incredintate unor persoane necalificate. In aceste situatii, curatarea se face adesea in graba si implica doar folosirea unei carpe umede, pentru a indeparta doar praful vizibil si murdaria grosiera. O astfel de abordare nu este suficienta pentru a asigura o igienizare adecvata a mediilor, precum si pentru a crea un spatiu care este cu adevarat placut de frecventat de catre angajati.

Tipuri de curatenie la birou

In realitate, la fel ca ceea ce se intampla cu mediile domestice, si in ceea ce priveste birourile, interventiile obisnuite de curatare se disting de cele care au loc saptamanal sau lunar.

In principiu, fiecare birou trebuie verificat cu atentie in fiecare zi si indepartate orice tipuri de reziduuri de murdarie si acumulari de hartie care se afla in interiorul cosurilor. Odata ce praful a fost aspirat, zonele de serviciu, manerele, interfoanele, tastaturile, telefoanele, telecomenzile, calculatoarele si alte dispozitive care sunt expuse contactului continuu sunt igienizate. Birourile mobilate cu covoare si mochete necesita o ingrijire mai mare: in caz de pete pe tapiterie, trebuie folosite produse speciale si nonagresive pentru a indeparta toate urmele de murdarie. In ceea ce priveste toaletele, asa cum se stie, aici este cea mai mare concentratie de bacterii. Prin urmare, curatarea trebuie efectuata de mai multe ori pe zi. Sapunurile igienizante si sistemele de uscare a mainilor trebuie sa fie intotdeauna prezente si eficiente pentru o baie ordonata. Toate acestea intra in servicii de curatenie profesionale.

In fiecare saptamana, biroul va trebui sa fie bine curatat. In plus fata de mobilier, praful trebuie indepartat de pe dulapuri si zone chiar mai putin frecventate, cum ar fi arhivele. Odata ce cosurile de gunoi au fost golite si curatate, va fi, de asemenea, necesar sa fie spalate temeinic podelele, de preferinta cu produse dezinfectante si neagresive.

La sfarsitul lunii, toate unitatile instalate pe perete sunt curatate, cum ar fi dozatoarele de sapun si prosoapele, accesoriile de baie, corpuri de iluminat si sticla. Birourile, mesele, scaunele si alte tipuri de mobilier trebuie sa fie sterse cu produse speciale. Tot sticla va fi, de asemenea, curatata pentru a elimina urmele si amprentele.

In plus, atunci cand doriti sa obtineti o igienizare maxima, va fi necesar sa efectuati interventii de dezinfectare pentru a elimina germenii si bacteriile. In acest caz, o simpla curatare nu este suficienta, dar este necesar sa se utilizeze produse si utilaje pentru uz profesional, care vor face biroul sigur si lipsit de riscuri ridicate de contaminare.

Vrei sa ai un birou mereu curat de sus in jos cu o abordare verde, cu rezultate impecabile, fara efort si la pretul potrivit? Descoperiti serviciile de la Helppy.ro acum!