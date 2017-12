În România, infecțiile nosocomiale - ascunse sub... preș! Stăm mai bine ca americanii!

În toată lumea, infecțiile nosocomiale sau intraspitalicești sunt raportate fără nicio problemă, în ideea că ele trebuie știute tocmai pentru a putea fi ținute sub control. La noi, însă, s-a împământenit teoria potrivit căreia dacă un spital are prea multe infecții nosocomiale e de rău, așa că ele sunt ascunse sub... preș. Și asta o demonstrează datele statistice. De exemplu, în România, numărul infecțiilor nosocomiale este subraportat, în condițiile în care rata de incidență semnalată la nivel național este de 1%, iar la nivelul UE, valorile sunt cuprinse între 5 și 15%, a declarat dr. Roxana Șerban, de la Institutul Național de Sănătate Publică, în cadrul conferinței cu tema ”Antibioticele - utilizarea în exces și rezistența, impact major asupra sănătății publice”. ”Toate eforturile pe care le-am depus au fost pentru a cunoaște în sensul real numărul de infecții, pentru a împiedica transmiterea acestor germeni. (...) În cadrul sentinelei pe care noi am inițiat-o și care funcționează de 4 ani, în principal pentru tipurile de infecții în secțiile cu cel mai mare risc, și anume cele de terapie intensivă, s-a ajuns să fie raportate și rate medii - pe cele 12 spitale care intră în această sentinelă - de 4%. Chiar am avut un spital care și-a recunoscut realmente problema, cu o incidență de 20% în secția de terapie intensivă”, a spus dr. Roxana Șerban, citată de Agerpres. Ea a mai precizat că infecțiile nosocomiale au cel mai frecvent ca etiologie germenii care sunt rezistenți la antibiotice. La rândul său, președintele Societății Române de Microbiologie, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a precizat că în România cazurile de infecții nosocomiale sunt mult subraportate, practic nu sunt recunoscute. De asemenea, șeful biroului Organizației Mondiale a Sănătății pentru România, Victor Olsavszky, a vorbit despre ”un slab control al infecțiilor nosocomiale”. ”(...) Este imposibil ca România, în sistemul sanitar pe care îl cunoaștem foarte bine, să aibă o incidență a infecțiilor spitalicești nosocomiale sub media UE, sub americani. Este imposibil. Acest lucru nu se întâmplă numai în România. Se întâmplă în multe alte țări, acest lucru trebuie adresat, pentru că spitalul rămâne în continuare un rezervor important, o sursă importantă de germeni gata rezistenți la antibiotice”, a spus el.