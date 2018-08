INADMISIBIL! A plouat cu note sub 5 la titularizarea constănțeană!

09:14:17 / 18 Iulie 2018

AVEM NEVOIE DE UN INVATAMANT DE CALITATE?

In fiecare an se constata slaba pregatire a cadrelor didactice. Se poate face ceva? Teoretic da. Practic, nu. Romania are specialisti capabili sa realizeze reforma mult dorita si necesara, si daca e necesar sa faca apel la experienta altor tari care exceleaza in acest domeniu. Dar partidele care ajung la guvernare nu au acest interes, si se grabesc sa puna in functiile care hotarasc soarta invatamantului, pe cei obedienti partidului, cu o pregatire profesionala mediocra si care, la randul lor, prin diferite manevre politicianiste, impun acest procedeu in toate formele de invatamant, de la inspectorii scolari pana la personalul de serviciu. Este suficient sa alegem doar doua figuri "reprezentative" care sa ilustreze perfect situatia: dna Andronescucu si Liviu Pop care au demonstrat ca pot detine simultan nenumarate functii, dar in care nu s-au evidentiat cu nimic, cu exceptia unor scandaluri legate de diplomele de doctorat si alte activitati dubioase, prea cunoscute ca sa le mai insiram. Orice roman iubitor de televiziune proasta , poate sa-i vada pe cei doi, zi de zi, cum otravesc opinia publica cu tot felul de probleme care n-au nicio legatura cu invatamantul. Si la urma urmei cine are interes ca sa avem invatamant de calitate, ca absolventii sa stie sa gandeasca, si sa se afirme intr-un domeniu stiintific, economic sau cultural, cand poti ajunge premier doar cu diplona de analfabet functional. Cine a fost atent la tot ce a spus pana acum Dragnea si Tariceanu, poate constata ca ei au un vocabular care nu depaseste o suta de cuvinte. Ajungem in final in situatia de a considera ca nivelul invatamatului romanesc nu poate depasi nivelul intelectual al politicianistilor . Se spune ca un popor are guvernul pe care-l merita, afirmatie valabila si pentru invatamant. Vorba romanului: decat savant ofticos, mai bine politicianist (magar) sanatos.