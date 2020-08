Încă doi juniori cooptați la antrenamentele FC Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat că, după Ștefan Rus și Darius Ciolacu, care se pregătesc alături de seniori încă din iarnă, când au participat la cantonamentul efectuat în Turcia, ați doi tineri fotbaliști din cadrul Academiei de copii și juniori de la FC Farul Constanța se antrenează sub comanda antrenorului Ianis Zicu.

Se continuă astfel strategia de promovare la echipa mare a juniorilor din propria pepinieră.

În vârstă de 18 ani, Cosmin Ștefan Stroescu evoluează pe postul de fundaș central și este jucător de bază la formația sub 19 ani a alb-albaștrilor. „Mă simt foarte bine la echipa mare, colegii sunt foarte înțelegători cu noi, ne ajută să ne integrăm și sperăm să fie totul bine în continuare. Față de juniori, antrenamentele sunt mai intense și se simte că este alt nivel. Îmi doresc să joc în continuare la echipa sub 19 ani, dar sper că voi avea șansa de a debuta în viitorul apropiat și la seniori”, a spus Stroescu, al cărui jucător preferat este Lionel Messi, dar pentru că joacă pe postul de fundaș central îl admiră pe Sergio Ramos.

În schimb, Ionuț Lefter Pelivan va împlini 16 ani peste o săptămână, dar a făcut deja saltul la echipa sub 19 ani de la FC Farul și evoluează pe postul de atacant central. „Mă simt foarte bine la echipa mare, m-am adaptat destul de ușor, colegii ne ajută și ne sfătuiesc, iar domnul antrenor se ocupă de noi. Mulțumesc că mi s-a oferit această șansă, mi-o doream de mult timp. Am fost un sezon la U17, al doilea la U19 și acum am primit ocazia de a mă pregăti cu seniorii. Este un nivel de dificultate puțin mai ridicat decât la juniori, dar m-am obișnuit destul de rapid. Obiectivul este să mă concentrez cât mai bine la antrenamente, să dau tot ce am mai bun și să-l mulțumesc pe domnul antrenor prin realizările mele. Sper să progresez cât mai mult, îmi doresc foarte mult să debutez în curând la liga secundă, pentru că este șansa mea în cariera fotbalistică”, a explicat Pelivan, căruia îi place ca stil de joc atacantul francez Kylian Mbappe.