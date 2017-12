​Încă două zile de teatru independent la Constanţa! Nu rataţi!

După o întreagă pleiadă de spectacole şi artişti, primiţi cu braţele deschise de publicul constănţean, Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, ediţia a II-a sau, mai simplu, FITIC 2.0 se pregăteşte să tragă cortina. Astăzi, vineri, 8 septembrie, şi mâine, sâmbătă, 9 septembrie, încă mai puteţi veni să asistaţi la două zile pline de teatru independent.

Sâmbătă, la ora 15.00, vă invităm şi la o discuţie despre teatru: “Spațiul și timpul teatrului. Bugetar vs independent”, o conferință de specialitate la Sala Mozaic. Aici, reprezentanţi ai administraţiei locale, actori, critici şi jurnalişti vor dezbate spinoasa problemă a celor care fac artă după buget şi a celor care găsesc alte soluţii. Această conferinţă continuă practica începută anul trecut, aceea de a oferi un spaţiu al exprimării libere oricui are o părere pertinentă despre teatru şi problemele sale.

Organizatorii doresc să mulţumească publicului pentru înţelegere şi reiterează faptul că „Accesul este permis în clădirea teatrului în limita locurilor disponibile”, pe principiul „primul venit, primul servit”. „Cerem scuze celor care nu au reuşit să intre în sălile de spectacol, căci şi în acest an spaţiile partenerului nostru, Teatrul Naţional de Operă şi Balet «Oleg Danovski», s-au dovedit a fi neîncăpătoare. Deocamdată, însă, Constanţa nu dispune de un spaţiu suficient de primitor pentru dorinţele culturale ale tuturor celor care fac parte din public. De asemenea, nu există ideea «de a plăti bilet», deoarece proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Constanţa, iar intrarea este gratuită”, au ţinut să precizeze organizatorii.

Festivalul Internaţional de Teatru Independent Constanţa, ediţia a II-a, este organizat de Asociaţia Culturală Teatrelia, cu sprijinul Primăriei Muncipiului Constanţa.

INTRAREA ESTE LIBERĂ în limita locurilor disponibile!

Vineri, 8 septembrie 2017

12.00 - Dust/Praf (The Puppet Arts Program at The University of Connecticut and Connecticut Repertory Theatre) - Sala Mare -în concurs

15.15 - Pușlamaua (Trupa Strengar) - Sala Studio -în concurs

16.00 - Grooming (Compania Start) - Sala Mare -în concurs

17.00 - 4 femei la poliție (Teatrul Particular Brașov) - Sala Studio -în concurs

18.00 - Mioritza (Frilensar&Teatrul LUNI de la Green Hours) - Sala Mare -în concurs

19.30 - Trei în dormitor (Trupa de Teatru Punct) - Sala Studio -în concurs

20.30 - Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule? (Teatrul ACT) - Sala Mare. Cu: Marcel Iureș si George Mihăiță. Regia: Alexandru Dabija

Sâmbătă, 9 septembrie 2017

12.00 - One Life Show (Teatrul Ararat) - Sala Studio -în concurs

13.30 - Lasă-mă să te sărut (Teatrul de Pică) - Sala Studio. Cu: Antonio Mincă, Sebastian Ghiță, Gabriela Alexandru, Lavinia Alexandru, Tudor Sicomas. Regia: Tudor Sicomas

14.30 – Zbor deasupra unui cuib de cuci (Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” Constanţa)

15.00 - “Spațiul și timpul teatrului. Bugetar vs independent” - Conferință de specialitate - Sala Mozaic

17.00 - Moftul Român - Sala Mare. One man show Lari Giorgescu

18.30 - Gala FITIC - Sala Mare

20.30 - PODU’ - Sala Mare. Cu: Horațiu Mălăele, George Ivașcu, Meda Victor. Regia: Horațiu Mălăele