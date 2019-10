Începe a II-a ediţie a Cupei „Valu lui Traian” rezervată veteranilor

Vineri, 1 noiembrie, sala de sport din Valu lui Traian va găzdui partidele din cadrul ediţiei a doua a turneului de old-boys la fotbal în sală Cupa „Valu lui Traian”. La turneul organizat de AS Voinţa Valu lui Traian, cu sprijinul Primăriei din Valu lui Traian, vor participa zece echipe, care au fost împărţite în două grupe - GRUPA A: Macedonia Ovidiu, FC Constanţa, VDT Construct Constanţa, Voința Valu lui Traian, CSO Perla Murfatlar; GRUPA B: CS Agigea, Real Valu lui Traian, AS Spartanii Năvodari, Voința FCS Old Boys 2017 Săcele, CS Sparta Techirghiol.

Programul primelor etape, care vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, se prezintă astfel -

Etapa 1 - vineri, 1 noiembrie -

Ora 18.00: FC Constanţa - CSO Perla Murfatlar (Gr. A)

Ora 19.00: Real Valu lui Traian - CS Sparta Techirghiol (Gr. B)

Ora 20.00: VDT Construct Constanţa - Voința Valu lui Traian (Gr. A)

Ora 21.00: AS Spartanii Năvodari - Voința FCS Old Boys 2017 Săcele (Gr. B)

Etapa a 2-a - sâmbătă, 2 noiembrie -

Ora 17.00: CSO Perla Murfatlar - VDT Construct Constanţa (Gr. A)

Ora 18.00: CS Sparta Techirghiol - AS Spartanii Năvodari (Gr. B)

Ora 19.00: Macedonia Ovidiu - FC Constanţa (Gr. A)

Ora 20.00: CS Agigea - Real Valu lui Traian (Gr. B)

Etapa a 3-a - duminică, 3 noiembrie -

Ora 16.00: VDT Construct Constanţa - Macedonia Ovidiu (Gr. A)

Ora 17.00: AS Spartanii Năvodari - CS Agigea (Gr. B)

Ora 18.00: Voința Valu lui Traian - CSO Perla Murfatlar (Gr. A)

Ora 19.00: Voința FCS Old Boys 2017 Săcele - CS Sparta Techirghiol (Gr. B)

Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală.