Începe construirea a cel puţin două spitale regionale

00:24:03 / 17 Iulie 2018

Douazeci douazeci

In constanta constructia spitalului regional va incepe in anul doazeci douazeci din fonduri publica fare sapard si unesco. Vom face in asa fel incat ca si la malul marii sa avem inceputa contructia unei astfel de spital care sa desavarseasca un numar spoit de locuitori ai judetului dobrogea, cat si din tara, veniti pe litoral prin agentiile de turism btt si pe contul propriu. Important este sa le avem incepute pana incepe campania erect orala pentru alegerile din anul doauazeci doua zeci si doi, astfel incat sa putem sa convingem alegatorii sa ne dea inc-o data girul lor, pentru ca noi, pesede , sa ducem romania catre noi culmi de cilibilizatie si grotesc. Nu conteaza daca le mai termina vreodata, importanta este inceperea constructiei lor.