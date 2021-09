Începe Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare

A mai rămas doar o zi până la singurul festival de rock alternativ de la mare, ce va avea loc pe plaja Tuzla, între 20-22 august!

Accesul se face pe bază de certificat de vaccinare sau test negativ COVID-19.

Biletele se găsesc sub formă de abonament pe toate cele trei zile sau bilete pentru o singură zi.

19 august, București: Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, are loc între 20 și 22 august, pe una dintre cele mai frumoase plaje din România - plaja Tuzla. A mai rămas doar o zi până când cele mai iubite trupe de pe scena muzicii rock din România vor concerta de la primele ore ale dimineții, până noaptea târziu.

Ce trebuie să știi înainte de festival

ACCES - Accesul la festival se face pe bază de bilet pentru o zi sau abonament pe trei zile, alături de certificatul de vaccinare sau test negativ COVID-19. Persoanele care nu sunt vaccinate (sau nu au făcut vaccinul în timp util) vor fi testate zilnic la intrarea în festival. Pentru posesorii de abonamente, primul test este oferit de tazz by eMAG și este gratuit. Următoarele teste vor costa câte 30 de lei fiecare.

CAMPING - Participanții care au achiziționat abonamente pentru festival au acces gratuit în camping.

BILETE - Abonamentele și biletele sunt puse în vânzare pe iabilet.ro - https://www.iabilet.ro/bilete-living-rock-2021-63843/. Biletele și abonamentele achiziționate anul trecut pentru ediția 2020 rămân valabile pentru ediția 2021.

Cum ajungi la Living Rock

Cu mașina până la festival - Ajunși în Tuzla pe DN, la sensul giratoriu mergeți pe Str. Morii și urmați indicatoarele pe traseul Str. Pasajului, Str. Farului, Str. Nicolae Titulescu, Str. I. L. Caragiale, Str. Ioan Budai-Deleanu și apoi ajungeți în zona de festival. Parcarea este localizată chiar la intrarea în festival și este gratuită. Cu trenul până la gările Eforie Sud sau Costinești, de unde puteți comanda un taxi până la Living Rock Festival (Plaja Dakini) - prețul ar trebui să fie de aproximativ 5 lei/km, iar o cursă în jur de 30-50 lei.

Ce artiști te așteaptă - programul complet, pe zile

Vineri, 20 august

Concerte de seară - 7PM

Melting Dice

Rockabella

Grimus

COMA

Vița de Vie

Sâmbătă, 21 august

Concerte de dimineață - 8AM

Robin and the Backstabbers

Concerte de prânz - 2PM

Dimitri's Bats

ZMEI3

Concerte de seară - 8:30PM

Theodore (GR)

Jurjak

URMA

The Mono Jacks

Duminică, 22 august

Concerte de prânz - 2PM

Toulouse Lautrec

Lucia

The Kryptonite Sparks

Concerte de seară - 7PM

Alex & The Fat Penguins

Pinholes

byron

Alternosfera

Festivalul Living Rock, unicul festival de alternativ de la mare, are ca scop promovarea scenei underground din România și sprijinirea artiștilor din zona de rock alternativ. Construit pe conceptul unic de combinare a rock-ului alternativ cu frumusețea Mării Negre, evenimentul are loc în aer liber, pe plaja Tuzla, una dintre cele mai frumoase plaje din România. Living Rock este organizat de Magnetic Dream Events, susținut de Kaufland, tazz by eMAG, glo, Jameson, Coca Cola, Reciclad’OR și Rock FM.

Mai multe detalii despre festivalul Living Rock se pot găsi pe pagina de facebook a evenimentului: https://web.facebook.com/events/542117120499162/ și pe site-ul livingrock.ro