Închisoare de la 6 luni la 1 an pentru parcagii „de ocazie“

Cei mai mulți dintre noi s-au văzut măcar o dată puşi în situaţia de a li se cere bani atunci când își parchează maşina într-un loc public, în care, în mod normal, nu se percepe nicio taxă de parcare. Cu toate că este de la sine înțeles că așa-numiții parcagii nu ar trebui să fie plătiți sub nicio formă, o mulțime de oameni preferă să facă acest lucru pentru siguranţa autovehiculului pe care îl conduc. Există nenumărate exemple în care mașinile celor care au refuzat să cotizeze au fost zgâriate sau chiar mult mai serios avariate.

În încercarea de eradicare a acestui adevărat fenomen al parcagiilor, Parlamentul a adoptat Legea privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare. Conform prevederiloracestui act normativ, perceperea unei taxe pentru parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an. În cazul în care taxa este percepută pe o proprietate publică sau privată a statului, pedeapsa este închisoarea între 9 luni şi 2 ani.

Potrivit textului legii, faptele pentru care parcagiii ar putea fi sancţionaţi penal sunt următoarele:

- pretinderea ori primirea de bani sau foloase de către o persoană neautorizată, pentru a elibera un spaţiu ocupat, în scopul utilizării acestuia ca loc de parcare, indiferent dacă spaţiul respectiv are sau nu această destinaţie;

- pretinderea ori primirea de bani sau foloase pentru a dirija sau ghida un şofer în vederea parcării unui autovehicul;

- pretinderea ori primirea de bani sau foloase, de către o persoană neautorizată, pentru a păzi un autovehicul staţionar;

- pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a înlesni parcarea unui autovehicul, de către o persoană care şi-a însuşit fără drept o calitate în acest scop;

- pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a înlesni parcarea unui autovehicul, de către o persoană neautorizată.

Iniţiatorul legii, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, spune însă că cel care înfăptuiește una dintre infracțiuni pentru prima dată are posibilitatea de a presta un număr de 50 de zile de activități neremunerate în folosul comunității:

''Cel care înfăptuiește această infracțiune pentru prima dată are posibilitatea de a presta un număr de 50 de zile de activități neremunerate în folosul comunității. În cazul în care repetă infracțiunea, atunci cel care percepe o taxă de parcare fără să aibă autorizare în acest sens sau drept de folosință asupra spațiului respectiv poate fi sancționat cu închisoare de la 6 luni la 1 an. La ora actuală, Poliția nu dispune de o legislație clară și eficientă pentru combaterea acestui fenomen", a declarat Ovidiu Raeţchi.

Acesta a mai declarat că Legea privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare a fost elaborată la solicitările venite din partea societății civile.

Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.