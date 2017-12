Inflația din UE, tot cu capul în nisip

Rata anuală a inflației în zona euro a rămas în teritoriu negativ în martie, la minus 0,1%, arată o estimare preliminară publicată joi de Oficiul european de statistică (Eurostat). Chiar dacă avansul prețurilor în zona euro a rămas sub zero, se observă o ușoară îmbunătățire comparativ cu februarie, când indicatorul era la minus 0,2%. Potrivit Eurostat, în martie, cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la servicii (1,3%, față de de 0,9% în februarie), urmate de alimente, alcool și țigări (plus 0,7%, comparativ cu 0,6% în luna precedentă). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 8,7%, comparativ cu un declin de 8,1% înregistrat în februarie. Eurostat a mai informat că, în a doua lună a anului, 15 state membre UE au înregistrat rate anuale negative ale inflației, pe primele locuri fiind Cipru (minus 2,2%) și România (minus 2,1%).