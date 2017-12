INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

REMIZĂ ÎNTRE GERMANIA ŞI CAMERUN

Echipele naţionale ale Germaniei şi Camerunului, ambele calificate la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, au terminat la egalitate, la Monchengladbach, scor 2-2 (T. Muller 66, Schurrle 71 / Eto’o 62 şi Choupo-Moting 78), într-un meci amical. Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a folosit următoarea formulă de echipă: Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Hummels, Durm (85 Howedes) - S. Khedira (73 Kramer), Kroos - T. Muller, Ozil (64 Podolski), Reus - Gotze (58 Schurrle). Tehnicianul german al Camerunului, Volker Finke, a trimis în teren următorii fotbalişti: Itandje - Djeugoue (84 Nyom), Nkoulou, Matip, Bedimo (58 Assou-Ekotto) - Song, Mbia (46 Nguemo), Enoh - Moukandjo, Eto’o (90+2 Webo), Choupo-Moting. Germania face parte din Grupa G la turneul final, alături de Portugalia, Ghana şi SUA, în timp ce Camerunul se află în Grupa A, alături de Brazilia, Croaţia şi Mexic.

FRANŢA NU A PUTUT ÎNVINGE PARAGUAY

Echipa naţională a Franţei a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1 (Griezmann 82 / Caceres 89), cu reprezentativa Paraguayului, într-un meci amical disputat la Nisa. Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a folosit următoarea formulă de echipă: Lloris - Sagna, Koscielny, Sakho (46 Mangala), Evra - Pogba, Cabaye (46 Mavuba), Matuidi (64 Grenier) - Remy (64 Griezmann), Giroud, Valbuena (72 Sissoko). Franţa face parte din Grupa E la turneul final, alături de Elveţia, Ecuador şi Honduras.

SUA A ÎNVINS TURCIA

Echipa naţională a Statelor Unite ale Americii, calificată la turneul final al CM, a învins pe teren propriu, cu 2-1 (Johnson 26, Dempsey 52 / Selcuk Inan 90+1-pen.), reprezentativa Turciei, într-un meci amical disputat la Harrison (SUA). Selecţionerul german al SUA, Jurgen Klinsmann, a folosit următoarea formulă de echipă: Howard (46 Guzan) - Johnson (64 Yedlin), Cameron, Besler 46 Brooks), Chandler - Zusi (69 Diskerud), Jones (46 Beckerman), Davis (64 Green) - Bradley - Altidore, Dempsey. SUA vor evolua în Grupa G la turneul final, alături de Germania, Portugalia şi Ghana.

HONDURAS A PIERDUT CU ISRAEL

Echipa naţională a Hondurasului, calificată la turneul final al CM, a fost învinsă, cu 4-2 (Zahavi 34, Figueroa 52-autogol, Damari 60, Vermouth 74 / Espinoza 47, Costly 83), de reprezentativa Israelului, într-un meci amical disputat la Houston (SUA). Selecţionerul columbian al Hondurasului, Luis Fernando Suarez, a folosit următoarea formulă de echipă: Escober - Beckeles, O. Chavez (46 Bernardez), Montes (46 Figueroa), J. Garcia - Espinoza, W. Palacios (64 Garrido), M. Chavez, M. Martinez (64 Claros) - J. Palacios (46 Bengtson), R. Martinez (46 Costly). Honduras face parte din Grupa E la turneul final, alături de Franţa, Elveţia şi Ecuador.

BELGIA A CÂŞTIGAT AMICALUL CU SUEDIA

Echipa naţională a Belgiei, calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a învins în deplasare, cu 2-0 (Lukaku 34, Hazard 78), reprezentativa Suediei, într-un meci amical disputat la Stockholm. Selecţionerul Belgiei, Marc Wilmots, a folosit următoarea formulă de echipă: Courtois - Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen - Witsel, Dembele - Mertens (68 Chadli), De Bruyne, Hazard (80 Fellani) - Lukaku (74 Origi). Belgia face parte din Grupa H la turneul final, alături de Algeria, Rusia şi Coreea de Sud.

LOTUL ITALIEI PENTRU TURNEUL FINAL

Giuseppe Rossi, atacantul echipei Fiorentina, nu a fost reţinut în lotul de 23 de jucători al Italiei pentru Cupa Mondială din Brazilia, anunţat selecţionerul Cesare Prandelli. Giuseppe Rossi, care făcea parte din lista preliminară de 30 de jucători, nu este suficient de refăcut după o accidentare care l-a ţinut departe de teren patru luni. Prandelli a mai renunţat din lotul de 30 de jucători la Cristian Maggio (Napoli), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Ranocchia (Inter), Riccardo Montolivo (AC Milan), Romulo (Hellas Verona) şi Mattia Destro (AS Roma). Cei 23 de fotbalişti reţinuţi sunt următorii - portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain), Mattia Perin (Genoa); fundaşi: Ignazio Abate (AC Milan), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Torino), Mattia De Sciglio (AC Milan), Gabriel Paletta (Parma); mijlocaşi: Alberto Aquilani (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (AS Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Marco Parolo (Parma), Andrea Pirlo (Juventus), Marco Verratti (Paris Saint-Germain); atacanţi: Mario Balotelli (AC Milan), Antonio Cassano (Parma), Alessio Cerci (Torino), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli). Italia va evolua la CM în Grupa D, alături de Anglia, Uruguay şi Costa Rica.

LOTUL ECHIPEI CHILE PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei statului Chile, Jorge Sampaoli, a anunţat lista definitivă a jucătorilor pentru turneul final al Cupei Mondiale, din care face parte şi mijlocaşul formaţiei Juventus Torino, Arturo Vidal, care a fost operat la genunchiul drept în luna mai. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Claudio Bravo (Real Sociedad), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Catolica); fundaşi: Gary Medel (Cardiff City), Jose Rojas (Universidad de Chile), Eugenio Mena (Santos), Gonzalo Jara (Nottingham Forest); mijlocaşi: Arturo Vidal (Juventus Torino), Mauricio Isla (Juventus Torino), Marcelo Diaz (FC Basel), Francisco Silva (Osasuna Pamplona), Felipe Gutierrez (Twente Enschede), Pedro Fuenzalida (Colo Colo), Carlos Carmona (Atalanta Bergamo), Jean Beausejour (Wigan Athletic), Charles Aranguiz (Internacional Porto Alegre), Miikko Albornoz (Malmo FF); atacanţi: Alexis Sanchez (FC Barcelona), Eduardo Vargas (FC Valencia), Jorge Valdivia (Palmeiras), Mauricio Pinilla (Cagliari), ESteban Paredes (Colo Colo), Fabian Orellana (Celta Vigo). Chile face parte din Grupa B la turneul final, alături de Australia, Spania şi Olanda.

LOTUL ALGERIEI PENTRU TURNEUL FINAL

Selecţionerul Algeriei, Vahid Halilhodzic, a anunţat lotul definitiv pentru turneul final al Cupei Mondiale. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Mohamed Zemmamouche (USM Alger), Rais Mbolhi (ŢSKA Sofia), Mohamed Cdric (CS Constantine); fundaşi: Carl Medjani (Valenciennes), Aissa Mandi (Reims), Madjid Bougherra (Lekhwiya), Faouzi Ghoulam (SSC Napoli), Rafik Halliche (Academica Coimbra), Essaid Belkalem (Watford), Lyassine Cadamuro (Real Mallorca), Djamel Mesbah (Livorno), Mehdi Mostefa (AC Ajaccio); mijlocaşi: Sofiane Feghouli (FC Valencia), Saphir Taider (Internazionale Milano), Medhi Lacen (Getafe), Abdelmoumen Djabou (Club Africain), Yacine Brahimi (Granada), Nabil Bentaleb (Tottenham Hotspur), Hassen Yebda (Udinese), Ryad Mahrez (Leicester City); atacanţi: Islam Slimani (Sporting Lisabona), Hilal Soudani (Dinamo Zagreb), Nabil Ghilas (FC Porto). Algeria face parte din Grupa H la turneul final, alături de Belgia, Rusia şi Coreea de Sud.

SCHMELZER NU A FOST CONVOCAT ÎN LOTUL GERMANIEI PENTRU CM

Fundaşul echipei Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer, nu a fost convocat de selecţionerul Germaniei, Joachim Low, în lotul definitiv pentru turneul final al CM din Brazilia. Din lotul iniţial au mai fost lăsaţi acasă fundaşul Shkodran Mustafi şi atacantul Kevin Volland. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii: Manuel Neuer (Bayern Munchen), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover ‘96) - portari; Jerome Boateng (Bayern Munchen), Erik Durm (Borussia Dortmund), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Howedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern Munchen), Per Mertesacker (Arsenal Londra) - fundaşi; Julian Draxler (Schalke 04), Matthias Ginter (SC Freiburg), Mario Gotze (Bayern Munchen), Sami Khedira (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Monchengladbach), Toni Kroos (Bayern Munchen), Mesut Ozil (Arsenal Londra), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schurrle (Chelsea Londra), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munchen) - mijlocaşi; Miroslav Klose (Lazio Roma), Thomas Muller (Bayern Munchen), Lukas Podolski (Arsenal Londra) - atacanţi. Germania face parte din Grupa G la turneul final, alături de Portugalia, Ghana şi SUA.

LOTUL DEFINITIV AL RUSIEI PENTRU CUPA MONDIALĂ

Selecţionerul naţionalei Rusiei, Fabio Capello, a anunţat ieri lotul definitiv pentru turneul final al CM din Brazilia. Din lotul lărgit, italianul a renunţat la Denis Cerişev şi Pavel Moghileveţ, dar l-a păstrat pe Roman Şirokov, căpitanul echipei, deşi acesta nu este refăcut complet după o accidentare la tendonul lui Ahile. Totuşi, Moghileveţ (21 de ani), care a debutat în urmă cu doar o săptămână în naţionala de seniori, va face deplasarea în Brazilia alături de echipă, ca membru al delegaţiei. El va participa la antrenamente şi va fi inclus pe lista jucătorilor de rezervă. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii: Igor Akinfeev (ŢSKA Moscova), Iuri Lodîghin (Zenit Sankt Petersburg), Serghei Rîjikov (Rubin Kazan) - portari; Vasili Berezuţki (ŢSKA Moscova), Serghei Ignaşevici (ŢSKA Moscova), Georgi Şennikov (ŢSKA Moscova), Vladimir Granat (Dinamo Moscova), Aleksei Kozlov (Dinamo Moscova), Andrei Eşenko (Anji Mahacikala), Dmitri Kombarov (Spartak Moscova), Andrei Semenov (Terek Groznîi) - fundaşi; Igor Denisov (Dinamo Moscova), Alan Dzagoev (ŢSKA Moscova), Roman Şirokov (FC Krasnodar), Denis Gluşakov (Spartak Moscova), Viktor Faizulin (Zenit Sankt Petersburg), Oleg Şatov (Zenit Sankt Petersburg), Iuri Jirkov (Dinamo Moscova) - mijlocaşi; Aleksandr Kokorin (Dinamo Moscova), Aleksandr Kerjakov (Zenit Sankt Petersburg), Maksim Kanunnikov (Amkar Perm), Aleksei Ionov (Dinamo Moscova), Aleksandr Samedov (Lokomotiv Moscova) - atacanţi. Înainte de a pleca spre Brazilia, unde va evolua în Grupa H, alături de Belgia, Algeria şi Coreea de Sud, echipa lui Fabio Capello va mai disputa un meci amical la Moscova, în compania Mexicului.

LACINA TRAORE ŞI SEYDOU DOUMBIA NU VOR JUCA PENTRU COASTA DE FILDEŞ LA CM

Atacanţii Lacina Traore (Everton), fost jucător la CFR Cluj, şi Seydou Doumbia (ŢSKA Moscova) nu au fost convocaţi de selecţionerul Coastei de Fildeş, Sabri Lamouchi, în lotul definitiv pentru turneul final al CM din Brazilia. Din lotul lărgit iniţial au mai fost lăsaţi acasă portarul Ali Badra Sangare (ASEC Mimosas) şi fundaşii Benjamin Angoua Brou (Valenciennes) şi Brice Dja Djedje (Olympique Marseille). Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii: Boubacar Barry (Lokeren), Sayouba Mande (Stabaek), Sylvain Gbohouo (Sewe San Pedro) - portari; Kolo Toure (FC Liverpool), Arthur Boka (VfB Stuttgart), Jean-Daniel Akpa Akpo (Toulouse), Serge Aurier (Toulouse), Ousmane Viera Diarrassouba (Caykur Rizespor), Didier Zokora (Trabzonspor), Constant Djakpa (Eintracht Frankfurt), Bamba Souleymane (Trabzonspor) - fundaşi; Ismael Diomande (AS Saint-Etienne), Max Gradel (AS Saint-Etienne), Yaya Toure (Manchester City), Ismael Cheick Tiote (Newcastle United), Geoffroy Serey Die (FC Basel), Didier Ya Konan (Hannover ‘96) - mijlocaşi; Didier Drogba (Galatasaray Istanbul), Gervinho (AS Roma), Salomon Kalou (OSC Lille), Wilfried Bony (Swansea City), Giovanni Sio (FC Basel), Mathis Bolly (Fortuna Dusseldorf) - atacanţi. Coasta de Fildeş face parte din Grupa C la turneul final, alături de Columbia, Grecia şi Japonia.

LOTUL GHANEI PENTRU CUPA MONDIALĂ

Selecţionerul Ghanei, Kwesi Appiah, a anunţat, ieri, numele celor 23 de jucători convocaţi pentru Cupa Mondială din Brazilia. Din lotul Ghanei, Asamoah Gyan şi Sulley Muntari vor juca pentru a treia oară la Cupa Mondială, iar Kevin-Prince Boateng, Andre Ayew şi Kwadwo Asamoah pentru a doua oară. Lotul Ghanei pentru Cupa Mondială este următorul - portari: Adam Larsen Kwarasey (Stromsgodset), Abdul Fatau Dauda (Orlando Pirates), Stephen Adams (Aduana Stars); fundaşi: Samuel Inkoom (Platanias), Daniel Opare (Standard Liege), Harrison Afful (Esperance Tunis), John Boye (Rennes), Jonathan Mensah (Evian TG), Rashid Sumaila (Mamelodi Sundows); mijlocaşi: Sulley Muntari (AC Milan), Michael Essien (AC Milan), Kwadwo Asamoah (Juventus Torino), Agyemang Badu (Udinese), Afriyie Acquah (FC Parma), Christian Atsu (Vitesse Arnhem), Albert Adomah (Middlesbrough), Wakaso Mubarak (Rubin Kazan), Andre Ayew (Olympique Marseille), Mohammed Rabiu (Kuban Krasnodar); atacanţi: Jordan Ayew (Sochaux), Abdul Majeed Waris (Valenciennes), Kevin-Prince Boateng (Schalke 04), Asamoah Gyan (Al-Ain). Ghana face parte din Grupa G la turneul final, alături de Germania, Portugalia şi SUA.

LOTUL CAMERUNULUI PENTRU TURNEUL FINAL

Mohammadou Idrissou, atacantul echipei FC Kaiserslautern, nu a fost convocat de selecţionerul german al Camerunului, Volker Finke, în lotul pentru turneul final al CM. Din lotul lărgit, Finke a mai renunţat la Gaetan Bong (Valenciennes), la Jean-Armel Kana-Biyik (Rennes) şi la Guy-Rolland Ndy Assembe (Guingamp). Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Charles Itandje (Konyaspor), Sammy Ndjock (Fetihespor), Loic Feudjou (Coton Sport); fundaşi: Allan Nyom (Granada), Dany Nounkeu (Beşiktaş Istanbul), Cedric Djeugoue (Coton Sport), Aurelien Chedjou (Galatasaray Istanbul), Nicolas Nkoulou (Olympique Marseille), Henri Bedimo (Olympique Lyon), Benoît Assou-Ekotto (Queens Park Rangers); mijlocaşi: Eyong Enoh (Antalyaspor), Jean Makoun (Rennes), Joel Matip (Schalke 04 Gelsenkirchen), Stephane Mbia (FC Sevilla), Landry Nguemo (Girondins Bordeaux), Alexandre Song (FC Barcelona), Edgar Salli (RC Lens); atacanţi: Samuel Eto’o (Chelsea Londra), Eric Maxime Choupo-Moting (FSV Mainz), Benjamin Moukandjo (AS Nancy), Vincent Aboubakar (Lorient), Pierre Webo (Fenerbahce Istanbul), Fabrice Olinga (Zulte-Waregem). Camerun face parte din Grupa A la turneul final, alături de Brazilia, Mexic şi Croaţia.

PRINŢUL HARRY VA MERGE ÎN BRAZILIA PENTRU A SUSŢINE ANGLIA LA CM

Prinţul Harry va susţine echipa Angliei la meciul cu naţionala statului Costa Rica, programat în data de 24 iunie, el urmând să efectueze un turneu de şapte zile în Brazilia şi Chile. Meciul de la Belo Horizonte va fi ultimul din grupă pe care îl va disputa Anglia. „Prinţul speră, ca şi toată lumea de altfel, că rezultatul va fi mult mai bun decât la ultimul meci jucat de Anglia la un Campionat Mondial la care a asistat”, a declarat secretarul prinţului, Edward Lane Fox, referindu-se la remiza din 2010, 0-0 cu Algeria. Înainte de meciul Angliei, prinţul va asista şi la partida Brazilia - Camerun.

PUMA ÎNCEARCĂ SĂ REVINĂ ÎN PRIM-PLAN LA CM DIN BRAZILIA

Fabricantul german de echipament sportiv Puma, devansat de rivalii săi Nike şi Adidas, contează pe Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia pentru a reveni în prim-plan pe piaţa sportului, dominată de cei doi giganţi în domeniu. „2014 este un an capital pentru Puma. Campionatul Mondial este o vitrină fantastică şi trebuie privit ca un eveniment care se extinde pe opt luni pentru industria sportului. Noi suntem agresivi şi extrem de încrezători în ceea ce priveşte capacitatea noastră de a ne întări poziţia”, a declarat Filip Trulsson, directorul general al diviziei sporturi de echipă la Puma.

AMICALE PREMERGĂTOARE WORLD CUP

Programul partidelor amicale de astăzi: Costa Rica - Japonia; Emiratele Arabe Unite - Georgia; Cehia - Austria; Elveţia - Peru; Brazilia - Panama; Grecia - Nigeria.