Infractorii spală bani în jocul online Fortnite

Membrii unor grupuri de infracționalitate organizată folosesc cel mai popular joc video online al momentului, Fortnite, pentru a spăla bani, se arată într-o anchetă The Independent. Mai exact, cardurile de credit furate sunt folosite pentru a achiziționa V-bucks (moneda virtuală folosită pentru a cumpăra articole în joc). Prin vânzarea V-bucks la un preț redus pentru jucători, infractorii reușesc să „spele“ banii. Fortnite este gratuit și disponibil pe mai multe platforme de gaming. Cu peste 200 milioane jucători în întreaga lume, jocul a generat un profit de trei miliarde dolari în 2018 pentru dezvoltator, Epic Games. „Monedele virtuale din joc sunt vândute în cantități mari pe dark web (o parte a internetului accesibilă numai folosind software specializat), precum și în cantități mici, prin intermediul publicității pe platforme sociale precum Instagram și Twitter. Operațiunile se desfășoară pe tot globul, în chineză, rusă, spaniolă, arabă și engleză. Mulți vânzători acceptă plata numai în criptomonedele bitcoin și bitcoin cash, care sunt greu de urmărit de către agențiile de aplicare a legii“, scriu britanicii de la The Independent. Un studiu separat, realizat de firma de securitate cibernetică IT Zerofox, arată că au existat 53.000 de cazuri diferite de escrocherii online legate de jocul Fortnite, numai în septembrie 2018. Se estimează că 86% dintre înșelătorii au fost realizate prin intermediul rețelelor sociale Facebook, Instagram și Twitter. Epic Games nu a dat un răspuns oficial; experții în securitate cibernetică declară că firma nu ia suficiente măsuri pentru a preveni activitățile ilegale de pe platforma sa.