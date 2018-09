Înfrângere grea pentru SSC Farul

16:10:33 / 15 Septembrie 2018

BARBU NU ARE NICIO VINA

Cu panaramele lui Mihaiescu cu asa zisa echipa a suporterilor nu poti juca nici inliga 4cand buzunarele suporterilor au gauri mari.Nu a fost bun Patulea,Dragu,Stanescu si vrem sa facem fotbal cu bunicul Paun.Hai sa fim seriosi si spuneti-mi 10 jucatori de liga 2.BARBU SARACU NU ARE NICI O VINA ! Am mai spus,puneti-l antrenor la CFR.Cluj si lasati-l sa joace in liga 2.Sa vad cine mai injura? Solutia era la inceputul campionatului cand trebuiau lasate balivernele lui Mihaiescu care cu idei de copil mic credea ca suporterii o sa faca un buget mai mare ca a lui Becali.Cu mate goale,mate fripte joci in campionatul comunal..Scaparea era Marica.Acum este prea tarziu.;;EROI FARULUI;; sa se aplece in fata lui Marica si sa-i ceara scuze ca atat le-a dus capul.