Inspectorii CJAS, în căutare de antidiabetice orale prin farmaciile constănţene

Lunar, uşile farmaciilor sînt luate cu asalt de către bolnavii care beneficiază de tratamente gratuite şi compensate. Şi în octombrie, situaţia este aceeaşi, cu atît mai mult cu cît, din prima zi a lunii, farmaciile cu circuit deschis au început să elibereze antidiabetice orale. Bătrînii s-au aşezat, încă de la primele zile ale dimineţii, în faţa unităţilor farmaceutice, pentru a fi siguri că îşi procură medicamentele, de teamă că, la fel ca în lunile trecute, să nu se vadă nevoiţi să alerge din farmacie în farmacie, după tratament. Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa, dr. Liviu Mocanu susţine că nu există însă motive de îngrijorare. “Pe 1 octombrie am alocat 35 miliarde de lei pentru medicamentele gratuite şi compensate, iar vineri voi suplimenta această sumă. Sper ca oamenii să se convingă de faptul că vor găsi medicamente pe tot parcursul lunii”, a declarat dr. Mocanu. De asemenea, ieri au fost eliberate şi primele reţete pentru antidiabetice orale. “Nu se poate să fie cozi pentru acest tip de medicaţie deoarece nu toţi pacienţii au nevoie de tratament, în acelaşi timp. Reţetele au fost date pentru 60 de zile, iar de luna aceasta, diabetologii vor prescrie reţete pentru 90 de zile. Pentru antidiabetice am alocat 4,5 miliarde de lei”, a adăugat dr. Mocanu. Specialiştii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate au întreprins controale la 25 de farmacii constănţene pentru a vedea dacă acestea s-au aprovizionat cu antidiabetice orale. “Toate farmaciile controlate aveau stocuri suficiente. Dacă vom depista o unitate farmaceutică din care lipsesc aceste medicamente, vom rezilia contractul. Totuşi, am informaţii că ar exista farmacii care nu au antidiabetice. Vom controla fiecare farmacie, oricît de mică ar fi, deoarece oamenii trebuie să găsească medicamentele de care au nevoie”, a încheiat directorul CJAS.