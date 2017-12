Instituțiile care ușurează viața contribuabililor vor fi premiate!

În ciuda procedurilor greoaie pe care mai-marii statului vor (și atât) de ani buni să le elimine, există și instituții publice care vor să ne simplifice viața punând la punct tot felul de programe care, treptat, sufocă birocrația. Pentru încurajarea acestor proiecte, denumite general „bune practici”, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează și în acest an o competiție de profil la care se pot înscrie toate instituțiile publice din România. Entitățile care se remarcă prin proiecte inovatoare se pot înscrie la cea de-a X-a ediție a competiției celor mai bune practici din administrația publică până în 29 august. Vor fi premiate cele mai bune proiecte care abordează următoarele domenii: protecția mediului - o prioritate pentru administrația publică, implicarea cetățenilor - premisă în definirea serviciilor publice și diversitate şi egalitate de şanse pentru o administraţie publică atractivă şi competitivă.

„Subliniem că perioada de înscriere în competiţie este 24 iulie - 31 august 2017, înscrierea efectuându-se on-line prin completarea unei aplicaţii, disponibile pe website-ulwww.anfp.gov.ro, secţiunea Inovaţie şi Calitate/Competiţia. Întrecerea se finalizează cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţieşi calitate în sectorul public”, precum și cu diseminarea acestora la nivel naţional printr-un Ghid de bune practici. „Competiția bunelor practici a reușit să pună în valoare, an de an, tot mai multe rezultate deosebite ale instituțiilor și autorităților publice. Ediția cu numărul zece reprezintă pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici o confirmare a succesului acestui demers. În acest an, invit instituțiile și autoritățile publice să ne împărtășeascădin experiența lorvaloroasă în ceea ce privește protecția mediului, implicarea cetățenilor, diversitatea și egalitatea de șanse”, este mesajul președintelui ANFP Leonid-Augustin Moisiu. Amintim că, instituțiile publice constănțene au primit, de-a lungul timpului, numeroase premii pentru bunele practici puse la punct în beneficiul locuitorilor.

