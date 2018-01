Întîlnirea reprezentanţilor oraşelor-port din Europa, găzduită de Mamaia

Staţiunea Mamaia găzduieşte în perioada 31 mai - 2 iunie, cea de-a patra întîlnire de progres a proiectului IMAPS, finanţat prin programul INTERREG III C. Proiectul IMAPS are ca obiectiv principal elaborarea unei strategii europene pentru managementul integrat al riscurilor şi al factorilor de mediu pentru o dezvoltare durabilă a oraşelor port. Mai mult, proiectul îşi propune să abordeze problemele de mediu cu care se confruntă oraşele-port din Europa, aducînd în atenţia factorilor de decizie soluţii concrete, care pot fi utilizate la nivel local. Cu această ocazie, participanţii au discutat şi despre dezvoltarea durabilă a zonelor periferice oraşelor-port. La manifestare participă, în calitate de parteneri, şapte oraşe, universităţi şi institute de cercetări din Europa - Zona Metropolitană Constanţa, Zona Metropolitană Brest, Primăria Matosinhos din Portugalia, Consiliul Local şi Autoritatea Portuară Taranto - Italia, Municipalitatea Cadiz, Autoritatea portuară din Gijon – Spania şi Institutul de Cercetări Isle Wight – Marea Britanie, precum şi universităţi din localităţile menţionate. România este reprezentată în acest proiect, pe lîngă Zona Metropolitană, de Primăria Constanţa şi Universitatea Ovidius din Constanţa. După dezbaterile de ieri, viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, preşedinte al Asociaţiei „Zona Metropolitană Constanţa”, a evidenţiat faptul că înfrăţirea Constanţei cu Brestul şi relaţiile dezvoltate de municipalitatea constănţeană cu autorităţile oraşelor-port sînt benefice prin prisma transferului de experienţă în atragerea de fonduri structurale. „Programul urmăreşte să ia experienţa fiecăruia dintre cele şapte porturi parte în proiect, care au probleme identice din punctul de vedere al influenţei porturilor asupra comunităţii locale, şi probleme de mediu şi de risc. Nu întîmplător am organizat la Constanţa, în acest an, cea de-a patra întîlnire, pentru că, în ultima perioadă, tendinţele de dezvoltare urbanistică a Constanţei au stîrnit diverse comentarii legate de problemele de mediu”, a declarat Nemirschi. Viceprimarul a mai afirmat că aceste întîlniri vor fi aduse la cunoştinţa factorilor de decizie europeni, pentru ca experienţa celorlalte oraşe asemănătoare Constanţei să fie împărtăşită tuturor şi să fie înţeleasă şi de factorii responsabili. „Sînt invitaţi şi participă la discuţii Agenţia de Mediu, alte organizaţii partenere în Comitetul zonei costiere. Concluziile pe care le vom trage la Constanţa vor face parte din recomandările pentru proiectul coordonat de Michel Morvan, preşedintele Zonei Metropolitane Brest, pe care le vom înainta Comisiei Europene. Ele vor fi componentă a Cărţii Verzi de dezvoltare echilibrată a zonelor portuare. Exemplul Europei - aşa cum se dezvoltă oraşele-port acolo, îl vom adopta cît de curînd în Constanţa”, a mai afirmat Nemirschi. El a amintit că au fost demarate procedurile pentru preluarea portului vechi, danele 0-23, exemplul fiind preluat de la Brest, localitate care transformat o zonă comercial-industrială într-o zonă comercială şi de agrement. „Exemplul Brest, în ceea ce priveşte zona metropolitană, a fost definitoriu pentru decizia pe care am luat-o la înfiinţarea zonei metropolitane Constanţa. Sîmbătă, vom avea iar o întîlnire cu cele 14 componente ale zonei metropolitane Constanţa, unde vom stabili următorul pas, şi care se va finaliza cu o vizită a tuturor primarilor la Brest, pentru a vedea cum funcţionează o zonă metropolitană înfiinţată acum 37 de ani, şi pentru a avea o imagine corectă şi concretă a ceea ce trebuie să devină Zona Metropolitană Constanţa”, a adăugat Nemirschi.