Într-o țară de hoți, românii se tem de incendii

Incendiile reprezintă cea mai mare ameninţare pentru locuinţa a patru din zece români, iar pentru o treime, cel mai mare pericol ar fi cutremurul, potrivit unui sondaj al PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor). Studiul mai arată că 15% dintre respondenţi se tem de inundarea cu apă de la conducte, iar 10,4% se așteaptă ca hoții să le spargă locuinţa. Pe de altă parte, alunecările de teren (1,8%) și inundațiile (0,9%) nu mai sperie pe nimeni deși, culmea, fac ravagii an de an în zonele rurale, în care lumea găsește tot timpul ceva mai bun de făcut cu 10/20 euro, cât costă asigurarea obligatorie vândută de firmele membre PAID. „La sondaj au participat 1.766 de persoane. Peste 40% dintre ele spun că li s-a inundat casa din cauza unor conducte sparte, 80% dintre aceste cazuri având loc în blocuri. De asemenea, circa 5% au avut un incendiu în locuință. În plus, aproape jumătate dintre respondenți au auzit de o spargere a unei locuințe învecinate (fie în același bloc, fie în același cartier). Ba mai mult, în jur de 13% au recunoscut că au primit în casă o persoană străină, care a invocat diverse motive, precum vânzările de bunuri“, spun autorii studiului. Și că tot veni vorba de hoți și de viața ușoară pe care o au în România, aproape 4 din 10 români postează fotografii din călătorie pe rețelele de socializare, iar 2 din 10 anunță tot Facebook-ul că vor pleca în alt oraș (sau în altă țară).