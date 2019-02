Investiții importante la Mangalia, pe bani europeni!

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Mangalia au semnat, recent, contractul cu finanţare europeană, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, destinat reabilitării Pieţei Republicii, din localitate. Proiectul face parte dintr-un program transfrontalier româno-bulgar, care prevede reabilitarea tramei stradale din centrul oraşului. Conform documentaţiei tehnice, va fi creată o zonă de promenadă, se va interveni cu lucrări la terasamente, suprafeţe carosabile, trotuare, pavaje pietonale, spaţii verzi, utilităţi şi alte dotări de mobilier urban. În curând, va fi demarată procedura de licitaţie, urmând ca lucrările în teren să înceapă, cel mai târziu, în vara acestui an, cu o durată de 12 luni. Un alt proiect important, în parteneriat cu Primăria Balcik, urmează să fie semnat, în perioada imediat următoare. Acesta se referă la reabilitarea a 17 străzi din zona centrală a oraşului pentru o mai bună desfăşurare a traficului rutier şi pietonal. În acest sens, se vor reface trotuarele, spaţiile verzi şi alte suprafeţe adiacente de pe străzile supuse reabilitării. „Toate aceste proiecte au fost concepute de administraţia publică locală în vederea modernizării şi dezvoltării infrastructurii din oraş şi staţiuni, ceea ce va aduce un plus de atractivitate turistică, în Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului. Reamintesc faptul că avem în implementare un alt proiect cu fonduri UE, care prevede modernizarea staţiunii Saturn, lucrările urmând să înceapă în această primăvară. Sperăm ca la acest început de an, să semnăm şi alte contracte, cu finanţare UE, aflate în stadii avansate de aprobare. Unul dintre acestea vizează modernizarea falezei Mangalia – Saturn, un alt proiect se referă la reabilitarea Bisericii ‘Sf. Gheorghe’ (monument istoric), iar un al treilea proiect, aflat în pragul contractării, are în vedere modernizarea staţiunii Neptun-Olimp”, a precizat edilul Mangaliei, Radu Cristian.