Iohannis, musafir nepoftit la Palatul Victoria

08:26:23 / 21 Ianuarie 2017

Nuuu ti convine...

Cam asa vomitai si tu despre PSD Dragnea sau Sevil pe care atj facut o numai intro singura zi sa renunte cu vomitaturile voastre ordinare pt functia de PM.. Ati mintit ca Dragnea nu va avea banii pt a sustine proiectul de scoatere a tari din saracie( pe care VoI panarame bashite ati bagat o)..Uite ca se tine de cuvant ...Taxele vor cadea una dupa alta...asa ca sa te oftici si mai tare...salariile deja vor creste de la1 feb..(nu ati vrut voi mafiotii de la 1 ian)..Sant deajuns ?Nu vor mai venii cu siguranta si altele. Asa cum prevede programul psd -alde cu care au castigat alegerile .Da trebuie facut a o reforma n justitia asa a voastra ticalosita ..in care TOTI cei care au fost numiti de basescu t..sa plece.Legi noi care sa apere CETATEANUL..si statul de drept le care voi va ti pisat le el.PROIECTUL legii gratieri este bun!!.Dar parca a fost bagat prea repede in fata in dauna altor lucruri mai urgente pt popor...Ori cun e un proiect!