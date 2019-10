Ion Ştefan, al doilea ministru propus care a primit aviz negativ

Deputatul PNL Ion Ştefan, propus ministru al Dezvoltării de către premierul desemnat, Ludovic Orban, a fost avizat negativ în comisiile reunite pentru Administraţie Publică din Parlament, cu 19 voturi „împotrivă” şi 17 voturi „pentru”, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, după Florin Cîţu, liderul senatorilor PNL, nominalizat la Ministerul Finanţelor. Ion Ştefan a declarat, în cadrul audierii de marţi, că prioritatea sa va fi achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 şi 2, plus continuarea lucrărilor demarate pe aceste programe.

Ştefan, propus de PNL la Ministerul Dezvoltării şi avizat negativ în comisiile parlamentare, a afirmat că audierea în forurile legislative a fost una corectă şi de bun augur. Liberalul a precizat că a venit să vorbească despre dorinţa sa este de a tranforma administraţia locală într-una 3D. „Audierea de astăzi a fost o audiere corectă, de bun augur, trebuie să fim oameni pregătiţi penru a face faţă provocărilor şi ca atare, astăzi în Comisie am avut şansa să le vorbesc cetăţenilor români despre dorinţa mea de a transforma administraţia locală într-o administraţie 3D. Poate spusele mele sunt luate într-un sens mai uşor dar să ştiţi că PNL se va ocupa şi are ca obiectiv ca administraţia publică să devină 3D”, a afirmat Ion Ştefan, la finalul şedinţei comisiilor în care a primit aviz negativ. „Mi s-a transmis că am beneficiat de un tip de întrebări mai puţin prietenoase, dar un ministru trebuie să reziste şi la asemenea întrebări”, a completat deputatul PNL.

Avizul în comisii este consultativ, ia votul pentru învestirea Guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit al Parlamentului de luni, de la ora 14.00.