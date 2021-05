ÎPS Teodosie anunță că nu se vaccinează: ”Nu mă îmbolnăvesc”

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a afirmat, miercuri, că nu se vaccinează împotriva COVID-19, spunând că are de ce să facă acest lucru deoarece nu se îmbolnăveşte.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19.

”Nu, că am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce că nu mă îmbolnăvesc. Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul preşedinte şi ieri. Nu este obligatoriu şi mai ales este un vaccin care e făcut în pripă.

Arhiepiscopul Tomisuluia mai fost întrebat dacă recomandă crendincioşilor care vin la biserică să se vaccineze deoarece sunt mulţi preoţi care îndeamnă la acest lucru.

El a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre vaccinul anti-COVID.

“Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac - n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, aşa cred. Nu am nevoie, mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.