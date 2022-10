Iulia Vântur se alătură juriului iUmor

Seria juraţilor-surpriză iUmor continuă. Iulia Vântur li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului. Vedeta nu va scăpa nici ea de binecunoscutul „tratament” al show-ului – momentele de roast, venite din partea unor persoane la care s-ar fi aşteptat cât mai puţin.

iUmor continuă cu cea treia ediţie de audiţii, vineri, de la 20:30, la Antena 1, iar juratul -surpriză care se va alătura mesei juriului este Iulia Vântur. Actriţa abia aşteaptă să se lase surprinsă de momentele de pe scena iUmor:

„Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!“, a declarat Iulia.