Jennifer Lopez a apelat la fertilizarea in vitro

Cîntăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez, căsătorită cu starul latino Marc Anthony, a apelat la centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles, în vederea fertilizării in vitro. "Jennifer a spus că îşi doreşte doi copii. A început recent un tratament pentru fertilizare in vitro şi abia aşteaptă să-şi întemeieze o familie", a declarat o sursă apropiată starului publicaţiei "The Sun".

Jennifer Lopez, în vîrstă de 37 de ani, a spus recent că ar face orice să rămînă însărcinată şi că urmează o cură de spanac pentru a-şi mări şansele de concepţie. Spanacul este cunoscut pentru faptul că măreşte cantitatea de acid folic necesar unei femei însărcinate. "Chiar dacă spanacul nu mă va ajuta să concep un copil, voi sfîrşi prin a avea muşchii lui Popeye", a explicat amuzată Jennifer Lopez. Luna trecută, purtătorul de cuvînt al actriţei a dezminţit ştirea că aceasta ar fi însărcinată cu primul ei copil.