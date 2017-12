Johnny Depp va juca într-un film inspirat din declinul lui Dominique Strauss-Kahn

Johnny Depp va întruchipa un diplomat francez acuzat de agresiune sexuală în "The Libertine", o peliculă inspirată de saga legală a lui Dominique Strauss-Kahn, în care va juca și Marion Cotillard, potrivit unor surse oficiale și din media.

Cineastul Brett Ratner ("Family Man", "Rush Hour", "Hercules") "va pune în scenă filmul", care "se bazează vag pe afacerea DSK", a declarat vineri pentru AFP o purtătoare de cuvânt a regizorului, Kate Rosenbaum.

Johnny Depp se va afla în rolul politicianului francez inspirat de DSK, a indicat o sursă apropiată de studioul Warner Bros. (care va produce pelicula), confirmând astfel informațiile furnizate de mai multe publicații specializate, cum ar fi The Hollywood Reporter și The Wrap. Rosenbaum nu a confirmat însă această informație.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, din distribuție va mai face parte actrița franceză Marion Cotillard. Sursa nu a precizat însă dacă aceasta ar juca-o pe fosta soție a lui Dominique Strauss-Kahn, jurnalista Anne Sinclair.

Potrivit The Wrap, noul film ar trebui să aibă un ton umoristic, în contrast cu drama "Welcome to New York", de Abel Ferrara, cu Gerard Depardieu, inspirată de asemenea de cazul lui Dominique Strauss-Kahn.

DSK a fost nevoit să părăsească funcția de director al Fondului Monetar Internațional (FMI) în 2011, după ce a fost acuzat de agresarea sexuală a cameristei Nafissatou Diallo, de la Hotelul Sofitel din New York, declanșând unul dintre cele mai mari scandaluri politice și financiare din ultimii ani.