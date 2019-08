JTI: „Hei-rupismul dăunează grav mediului economic”

Compania producătoare de ţigarete - JTI România consideră că intenţia Guvernului de a devansa mărirea accizei cu şapte luni, începând cu septembrie, aruncă în aer predictibilitatea fiscală şi planurile de afaceri. Potrivit producătorului de ţigarete, iniţiativa anunţată de autorităţi este argumentată prin alinierea la Directiva UE, care prevede că incidenţa accizei în preţul mediu ponderat trebuie să fie 60%. Potrivit Directivei, acciza creşte de la 1 ianuarie al celui de-al doilea an după ce incidenţa scade sub 60%."Era de aşteptat ca o creştere a accizei să se producă, dar în ianuarie 2020, nu în septembrie, adică peste mai puţin de o lună. Dacă acciza ar fi mărită în ianuarie, companiile producătoare ar avea timp să îşi adapteze planurile de afaceri, iar Bugetul ar încasa un plus de circa 70 de milioane de lei. Nu contestăm dreptul Guvernului de a creşte taxele şi ne conformăm legii, dar solicităm echilibru şi predictibilitate. Din nou, ca de atâtea ori când Guvernul are nevoie de bani pe termen scurt, industria tutunului devine pedepsitul de serviciu. Din nou, se face politică pe termen scurt şi pe genunchi. Acest hei-rupism dăunează grav mediului economic, pentru că planurile de afaceri sunt date peste cap", a afirmat Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications, JTI România.

Într-o scrisoare oficială trimisă joi către Ministerul Finanţelor Publice, JTI solicită autorităţilor să ţină cont "de cerinţele legislaţiei europene în domeniul accizelor la ţigarete care prevăd atât incidenţa, care trebuie sa fie 60% din preţul mediu ponderat de vânzare, cât şi modalitatea de creştere, răspunzând astfel nevoii de predictibilitate a cadrului fiscal". "JTI, ca toate companiile legale din domeniu, depune eforturi mari şi costisitoare pentru a se conforma la un cadru de reglementare din ce în ce mai restrictiv. Toate Directivele europene referitoare la produsele din tutun, inclusivtaxarea şi publicitatea, au fost transpuse în legislaţia naţională, iar în prezent sunt implementate prevederile privind trasabilitatea", precizează sursa citată. Potrivit unor surse oficiale, acciza la ţigarete urmează să se majoreze, din septembrie, de la 483,74 lei/1.000 de ţigarete, la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.