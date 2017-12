Județul Constanța are un nou prefect!

14:50:25 / 10 Iulie 2017

Minciuni si neadevaruri

Scriu concret pentru parlamentarul moga, cel care este amic si aparator, protector si diversionist a lui gheorghe albu, parintele noului prefect de constanta, Bai moga , legionar din PSD cerceteaza si afla ca gheorghe albu pe unde a fost director a FURAT si si-a INSUSIT, un televizor, un aparat de radio si o butelie de aragaz de-la tortomanu si in decembrie 1989 trebuia sa FIE ARESTAT, insa a venit lovitura de stat si HOTUL A SCAPAT,. De ce a scapat, este o poveste mai veche; advea doi frati procorori in procuratura constanta si in anul 1986 ambii au fugit in america si s-au intors dupa impuscarea lui ceausescu si bine inteles ca primul lucru facut a fost sa incheie dosarul de hotie a lui fratesu,. Asa ca bai moga las-o usor cu HOTII ca lumea nu doarme si urmele tradatorilor nu se pierd,. Cat priveste pe prefectul nou numit era stict necesar sa se arate ce a facut in CAMPUL MUNCII< CAT GRAU A FACUT LA ha, Cat lapte a produs pe cap de vaca si predat la fondul de stat,, cati oameni a condus, ce unitate a condus, lucruri pe care poporul sa le cunoasca si sa aprecieze daca tasca nu sare departe de trunchi,,. Lungoci era cel mai potrivit pentru prefect, iar tinerii trebue pusi la munca si verificati prin ce fac si produc si nu pe relatii de amiscitie si prietenie,.,.