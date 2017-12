Juniorii de la BC Athletic au urcat pe locul 3 în clasament

Sâmbătă și duminică, Baschet Club Athletic Constanța a jucat două partide oficiale, în faza semifinală a Campionatului Național de baschet masculin rezervat juniorilor sub 18 ani. Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au întâlnit două contracandidate la calificarea la turneul final și au obținut două victorii foarte prețioase, grație cărora au urcat pe locul 3 în clasament, loc care asigură calificarea directă.

Sâmbătă, în sala din Complexul Sportiv Tomis (strada Flămînda), baschetbaliștii constănțeni au dispus cu 55-53 de CSȘ Bega Timișoara, iar duminică, în Sala Sporturilor, au trecut de Mureșul Tîrgu Mureș cu 73-38 (31-15). „Juniorii U-18 își pavează drumul spre turneul final cu maximul de victorii pe care le puteau obține în acest weekend, la diferențe de scor cu care depășesc handicapul rezultatelor din tur. Fără Ionuț Neacșu, Grigore sau Takacs-Sixt, Athletic a fost la înălțime. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi!”, a scris gruparea constănțeană pe Facebook, precizând că duminică s-au împlinit 10 ani de la înființarea clubului.

Așa cum am mai anunțat, BC Athletic are ca obiectiv calificarea la turneul final de opt echipe al Campionatului Național U-18. În faza semifinală există două grupe a câte opt formații, care joacă între ele tur-retur. Primele trei clasate din fiecare grupă au asigurată calificarea directă la turneul final, iar cele două ocupante ale poziției a 4-a plus două formații venite din turneul de recalificare se vor înfrunta într-un turneu de baraj de patru echipe, care mai oferă două locuri pentru turneul final.

În urma celor două victorii obținute săptămâna trecută, formația constănțeană a devenit mare favorită la calificarea directă. Athletic mai are de jucat patru meciuri, iar trei dintre ele sunt împotriva ultimelor trei clasate, două partide fiind pe teren propriu.

Programul echipei constănțene (datele de disputare ale jocurilor mai pot suferi modificări):

- pe teren propriu cu Phoenix LPS Galați (1 aprilie)

- în deplasare cu CSU Sibiu (8 aprilie)

- pe teren propriu cu Sevlar Ploiești (14 aprilie)

- în deplasare cu Spike București (19 aprilie)

Rezultatele înregistrate de constănțeni până acum:

40-73 pe teren propriu în fața echipei ACS Agronomia 4Sports București

57-58 în deplasare cu CSȘ Bega Timișoara

78-63 în deplasare cu Phoenix LPS Galați

82-80 pe teren propriu cu CSU Sibiu (după prelungiri, 69-69 la finalul timpului regulamentar)

72-64 în deplasare cu Sevlar Ploiești

70-64 pe teren propriu cu Spike București

34-83 în deplasare cu ACS Agronomia 4Sports București

46-59 în deplasare cu Mureșul Tîrgu Mureș

55-53 pe teren propriu cu CSȘ Bega Timișoara

73-38 pe teren propriu cu Mureșul Tîrgu Mureș

Clasament Grupa a II-a:

1. ACS Agronomia 4Sports București 20 de puncte din 10 jocuri

2. CSU Sibiu 17p/10j

3. Baschet Club Athletic Constanța 16p/10j

4. CSȘ Bega Timișoara 15p/10j

5. Mureșul Tîrgu Mureș 13p/9j

6. Phoenix LPS Galați 13p/10j

7. Spike București 12p/10j

8. Sevlar Ploiești 11p/9j

