Klinsmann, dorit în continuare pe banca tehnică a Germaniei

După semifinala dintre Germania şi Italia, scor 0-2, contractul antrenorului Jürgen Klinsmann s-a încheiat, urmînd ca tehnicianul să rămînă pe banca doar pentru partida din finala mică a competiţiei. Preşedintele Comitetului de Organizare al turneului final, fostul mare jucător german Franz Beckenbauer, a declarat însă că i-ar surîde ideea ca Jürgen Klinsmann să continue pe banca tehnică: “Echipa Germaniei a făcut un turneu foarte bun. Nici în acest meci cu Italia nu putem spune că diferenţa a fost atît de clară pe cît o arată scorul de pe tabelă. Dar italienii au fost foarte inteligenţi şi ne-au învins. Mi-ar plăcea ca Jürgen Klinsmann să rămînă pe bancă, pentru că a demonstrat că echipa are viitor”. Ca răspuns la insistenţele presei privind prelungirea angajamentului cu federaţia germană, Klinsmann a declarat, după eşecul cu Italia, că îi este foarte greu să “digere” această decepţie: “Nu ştiu dacă voi continua, am nevoie de timp pentru a înţelege tot ce s-a întîmplat la Mondial şi în aceşti ultimi doi ani. Voi vorbi cu soţia mea săptămîna viitoare. Sînt flatat de complimentele care vin de la specialişti sau de la spectatori, dar am nevoie de timp pentru a digera decepţia din seara aceasta”. Klinsmann este căsătorit din 19 iunie 1995 cu Debbie, fostă Chin, fata unor imigranţi chinezi în America şi care a practicat modellingul pînă în 1996, la un an după nunta celor doi. Familia Klinsmann trăieşte în California, lîngă Los Angeles, unde s-au născut şi cei doi copii, Jonathan (1997) şi Laila (2001). Deşi Debbie a fost “invizibilă” pentru presă în numeroase ocazii, se pare că aceasta şi cei doi copii îi influenţează mult deciziile lui Jürgen, antrenorul german declarînd şi în alte ocazii că se gîndeşte să petreacă mai mult timp cu familia sa. Cu toate acestea, Klinsmann pare să fi ales ca reşedinţă California nu din cauza naţionalităţii soţiei, ci pentru copiii săi: “În Germania ar fi fost mereu cunoscuţi ca fiind «copiii lui Klinsmann»”, a explicat acesta. Pentru germani, rămînerea actualului selecţioner la conducerea reprezentativei este problematică şi din alt motiv: în ultimul timp au circulat zvonuri că Jürgen Klinsmann l-ar putea înlocui pe Bruce Arena la cîrma naţionalei SUA.