Kovesi vrea buget de circa 40 de milioane euro

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, vineri, că la nivelul instituției a fost întocmită o propunere de buget pentru anul în curs în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro. "Am întocmit o propunere pentru buget. Să sperăm că el va fi adoptat în aceeași variantă pe care noi am propus-o. Este o sumă între 35 de milioane-40 de milioane de euro, în condițiile în care la nivelul DNA, anul trecut, am instituit măsuri asigurătorii de 640 milioane euro, bani care, la finalul dosarelor, ar trebui să intre în bugetul de stat. (...) Sper să nu avem surprize atunci când se va discuta bugetul DNA. Noi această propunere am înaintat-o și așteptăm un răspuns", a afirmat Kovesi la Radio România Actualități. Ea a explicat că 80% din acest buget propus este grevat de drepturile salariale și de cheltuieli de personal.