Lamine Diack a demisionat din CIO

Senegalezul Lamine Diack, fost președinte al Federației Internaționale de Atletism (IAAF), inculpat pentru corupție pasivă și spălare de bani sub formă agravată, a demisionat din funcția de membru de onoare al Comitetului Internațional Olimpic (CIO), a anunțat miercuri forul. Diack, în vârstă de 82 de ani, fusese suspendat provizoriu marți, pentru că se află în centrul unui imens scandal legat de dopajul din Rusia. Senegalezul, aflat la conducerea IAAF până în luna august a acestui an, este acuzat că ar fi primit sume de bani pentru a acoperi practicile dopante din atletismul rus. IAAF anunțase marți demisia lui Diack din funcția de președinte al unei fundații afiliate la IAAF. Consilierul juridic al lui Diack, avocatul Habib Cisse (44 de ani), a fost pus la rândul său sub acuzare, pentru corupție pasivă, la fel ca și medicul francezul Gabriel Dolle, care s-a aflat la conducerea luptei împotriva dopajului în cadrul IAAF până la finele lui 2014.

PREȘEDINTELE CIO CREDE ÎN PREZENȚA ATLEȚILOR RUȘI LA JO 2016

Președintele CIO, germanul Thomas Bach, este încrezător că Rusia va îndeplini criteriile legate de codul antidoping la timp pentru ca sportivii săi să participe la întrecerile Jocurilor Olimpice 2016 de la Rio de Janeiro. O comisie independentă a Agenției Mondiale Antidoping (AMA) a recomandat ca atleții ruși să fie suspendați din toate competițiile, inclusiv de la JO de anul viitor, din cauza practicilor de dopaj sistematice din sportul rusesc, protejate inclusiv de oficialii sportului rus, care au solicitat distrugerea a numeroase teste pozitive. CIO susține deschiderea unor proceduri disciplinare și avertizează că orice sportiv, antrenor și oficial menționat în raportul AMA și care este dovedit că a încălcat codul antidoping va fi sancționat și deposedat de medalii.

Într-un interviu pentru o televiziune din Wellington, Bach a refuzat să speculeze despre prezența atleților din Rusia la JO 2016 și a precizat că IAAF va trebui să impună sancțiuni dacă este necesar. „Avem această anchetă la atletism, iar federația internațională va trage concluziile sale și va lua măsurile necesare. Cred de asemenea că Rusia va coopera pentru a face progrese și pentru da asigurări că atletismul rusesc se conformează cu regulamentele AMA. Aceste lucruri trebuie să fie în ordine pentru a putea participa la JO”, a declarat Bach, care și-a manifestat deplina încredere în noul președinte al IAAF, britanicul Sebastian Coe.

