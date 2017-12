Laurenţiu Duţă şi Andreea Bănică au lansat clipul „Shining Heart”

Doi dintre cei mai îndrăgiţi artişti constănţeni, Laurenţiu Duţă şi Andreea Bănică, au lansat, marţi, videoclipul piesei „Shining Heart”, o colaborare care a devenit hit în scurt timp de la concretizarea ei, la început de an. Versurile piesei sunt compuse de Cornel Donici, iar videoclipul a fost filmat în regia lui Alex Ceauşu, care a mai lucrat cu artişti precum Andreea Bălan, Ellie White, Anda Adam sau B.U.G Mafia. Filmările au fost realizate în luna februarie, în două locuri diferite, la Castel Film din Snagov şi într-un club din Bucureşti. În 24 de ore de la postarea materialului video pe contul oficial de Youtube al casei de discuri Cat Music, acesta a strâns aproximativ 27.000 de vizualizări, iar majoritatea fanilor au primit cu entuziasm lansarea clipului, judecând după reacţiile exprimate în comentarii.

COMBINAŢIE ÎNTRE PARTY ŞI ROMANTISM Laurenţiu Duţă este extrem de încântat de noul material video. El a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, faptul că, deşi filmările au fost realizate în februarie, producţia a durat aproape o lună, lucrând cu profesionişti desăvârşiţi, iar rezultatul a fost cel scontat. „Îmi place povestea… E o combinaţie între party şi romantism. Cadrele abundă în scene romantice, îmi place mult ideea cabinei telefonice prezentă în cadre, care oferă senzaţia de film romantic. Nu pot spune că am avut timp să urmăresc feedback-ul şi sunt conştient că nu am cum să mulţumesc pe toată lumea, dar una peste alta, clipul este OK, iar eu şi Andreea suntem mulţumiţi”, a declarat Laurenţiu Duţă.

SUCCES PESTE HOTARE Piesa „Shining Heart” a fost bine primită nu doar de către fanii genului dance din România, ci şi din afara graniţelor. Grecia şi Bulgaria sunt printre primele ţări unde noul single a urcat în vârful topurilor de radio, iar succesul piesei lui Duţă în afara ţării nu se opreşte aici. „Săptămâna trecută, am fost la un concert într-un club din Torino care a fost plin cu români stabiliţi în Italia. Am fost primiţi cu foarte mare căldură, chiar şi de către italieni, cărora le-a plăcut mult „Shining Heart”. Românii din afara ţării sunt cel mai primitor public pentru artiştii autohtoni actuali, pentru că lor le lipsesc cel mai mult. În aprilie, voi cânta din nou în Peninsulă, de data aceasta la Roma, unde există o comunitate numeroasă de români. Am să vă povestesc cum a fost când mă voi întoarce”, a mai spus Laurenţiu Duţă.