Legea conversiei, atacată... din dragoste?

OF, LIMBA ROMÂNĂ! O alegere proastă de cuvinte, dragă Cioloșenie a Pământului... Guvernul ATACĂ legea conversiei creditelor la Curtea Constituțională (CCR) pentru clarificări, nu pentru că ar fi împotriva ei? E ca și cum ai spune că Osama a dărâmat turnurile gemene ca să vadă cum au fost construite... „Din punctul nostru de vedere, este important ca această lege să-i vizeze pe cei cărora le e pus în pericol venitul lunar de către ratele la bancă, din cauza evoluției cursului. Din păcate, Parlamentul nu a luat în considerare amendamentele pe care le-am propus și care, din punctul nostru de vedere, ar fi făcut aplicabilă legeă. Dacă nu clarificăm constituționalitatea ei acum, înainte de intrarea în vigoare, există riscul ca ea să producă efecte și, peste câteva luni, să o atace altcineva (o bancă, spre exemplu). Iar asta va crea și mai multe probleme debitorilor“, a spus premierul Dacian Cioloș. Și autorul legii, deputatul liberal Daniel Zamfir, a mers pe aceeași linie, pentru că - nu-i așa? - o lege plecată din PNL care-i atacată de un Guvern tehnocrat sprijinit de același partid dă impresia unui mare, mare blat. Zamfir a spus că nu crede că-și făcea cineva iluzii că legea conversiei NU va ajunge la CCR - „Băncile ar fi ridicat cu siguranță excepții de neconstituționalitate. Deci care ar fi logica unui blat PNL, dacă legea va fi fost atacată oricum de către bancheri? Cred că însă că Guvernul ar fi trebuit să dea explicații, înainte de a lua decizia“.

SAU POATE NU-I AȘA Reamintim că Executivul ceruse ca legea să se aplice doar persoanelor fizice cu credite de până la 150.000 euro (echivalent în CHF, bineînțeles), cu un grad de îndatorare de peste 50% din venitul net. Legea a trecut însă fără niciun prag, deputații neținând cont de părerea Guvernului. Și avocatul Gheorghe Piperea consideră că această contestație nu-i decât o victorie de parcurs pentru banksteri - „Legea nu are vicii de constituționalitate, ci doar inadvertențe de redactare. Așa cum ne-a arătat experiența cu darea în plată, bancherii s-ar fi opus din răsputeri, atacând conversia în instanță, după intrarea în vigoare, și ținând pe loc pe toată lumea cu sute sau chiar mii de excepții de neconstituționalitate. Or, atacarea legii înainte de promulgare îi împiedică pe bancheri să mai facă asta. Și mai e ceva important de spus: CCR va verifica legea sub toate aspectele (inclusiv potențiala discriminare a celor care au credite în alte valute); vom ști dacă această idee, strecurată în mintea și emoțiile oamenilor de cântăreții în strună ai mediului bancar, e sau nu justă“. Concluzia? Tot răul spre bine, cum zice românul.