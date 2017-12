Leul continuă să se aprecieze în raport cu euro

Moneda naţională a continuat să se aprecieze ieri şi a încheiat şedinţa valutară sub nivelul de 3,35 unităţi în raport cu euro, aproape de cotaţia maximă din acest an, care s-a situat uşor sub 3,34 lei/euro. Aprecierea se înscrie în tendinţa ultimei perioade şi a pieţelor din regiune, potrivit dealerilor. La închiderea pieţei locale, cursul de schimb afişat de bănci se plasa la 3,3470 - 3,3490 lei/euro, cu aprox. 0,5 bani sub nivelul de la finele săptămînii trecute. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs oficial în scădere cu 0,74 bani, la 3,3474 lei pentru un euro, a doua cea mai redusă cotaţie din acest an, după minimul de 3,3388 lei/euro din 20 martie. Dolarul american a fost cotat, pentru a doua oară în 2007, la minimul ultimilor şase ani şi jumătate, referinţă situîndu-se la 2,5067 lei.

Pe piaţa interbancară, şedinţa s-a deschis la cotaţii de 3,3520 - 3,3540 lei/euro, acelaşi interval ca la închiderea de vineri. În prima parte a zilei raportul a rămas într-o bandă îngustă, pe volume reduse de tranzacţionare şi cu interese atît pe partea de vînzare de euro, cît şi pentru cumpărare. Cotaţiile au început, ulterior, să coboare, pe fondul unei presiuni mai mari la vînzare, şi au atins minimul zilei la 3,3460 lei/euro, rămînînd în apropierea acestui nivel pînă la închidere. Pe piaţa monetară, dobînzile s-au menţinut în intervalul 7-8%. BNR a atras, ieri, două miliarde de lei în depozite la o lună, respectiv 29,3% din oferta celor 19 bănci care au participat la licitaţie.