Leul, într-o uşoară depreciere

Moneda naţională s-a depreciat semnificativ în şedinţa de ieri şi a închis ziua cu o pierdere de doi bani în raport cu euro, sub influenţa evoluţiei pieţelor internaţionale. Ultimele cotaţii ale zilei s-au plasat la 3,2225 - 3,2250 lei/euro, cu doi bani mai sus faţă de nivelul de la închiderea şedinţei precedente. Deprecierea leului a început din primele minute ale şedinţei, cotaţiile de la deschidere fiind de 3,2200 - 3,2220 lei/euro, faţă de 3,2020 - 3,2050 la finalul de marţi. Intervalul de tranzacţionare a urcat rapid peste 3,23 lei, iar cotaţia maximă la care s-au efectuat operaţiuni a fost de 3,2325 lei/euro. \"Corecţia de pe piaţa internă a corespuns cu ceea ce s-a întîmplat în toată regiunea şi era de aşteptat, în condiţiile scăderii înregistrate aseară şi în această dimineaţă de bursele din America şi Asia. Ieşirile sînt semnificative şi s-ar putea intensifica, pentru că se mai aşteaptă încă veşti proaste de pe urma crizei creditelor sub standard de pe piaţa ipotecară americană\", a declarat dealerul unei bănci. Cursul de referinţă publicat, ieri, de Banca Naţională a României a urcat cu trei bani faţă de ziua precedentă, la 3,2260 lei/euro, nivel reprezentînd minimumul ultimelor două luni al monedei naţionale comparativ cu euro. Ultima referinţă care s-a plasat peste acest nivel a fost publicată de BNR în data de 15 iulie, cînd banca centrală a calculat un curs de 3,2395 lei/euro. Pe piaţa monetară, ratele dobînzilor la depozitele cu scadenţă la o zi şi o săptămînă s-au plasat la 6-7% pe an.