Leul și bursa încep anul cu dreptul

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, miercuri, un curs de 4,6412 lei pentru un euro, în scădere cu 1,85 bani (-0,40%) faţă de 4,6597 lei/euro în şedinţa precedentă (29 decembrie), cea mai slabă cotaţie a monedei naţionale. De asemenea, leul a câştigat 3,12 bani (-0,80%) în raport cu dolarul american, până la un curs de 3,8603 unități, comparativ cu valoarea anterioară de 3,8915 lei/dolar. Francul elveţian a fost cotat la 3,9623 lei, în scădere cu 2,77 de bani (-0,69%), în comparaţie cu cotaţia de 3,9900 lei, anunţată vineri. Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 78,95 de bani (+0,48%), până la 163,1042 lei, de la 162,3147 lei anterior. La finele anului trecut, analiștii UniCredit notau că leul continuă să fie supraevaluat, din cauza intrărilor reduse de capital și majorării costului unitar cu forța de muncă - „Tendința de depreciere, caracteristică lunilor de toamnă, la un loc cu riscurile fiscale și politice, ar putea menține cursul leu/euro în preajma sau chiar peste pragul de 4,6 unități. Estimăm că banca centrală va permite o depreciere graduală a leului și că tranziția spre intervalul 4,6 - 4,7 unități se va produce în primul trimestru din 2018, odată ce demarează noul ciclu de majorare a dobânzii-cheie“. Pe de altă parte, bursa de la Bucureşti a deschis în creştere, miercuri, prima şedinţă a anului, cu un rulaj de peste 159.000 lei, înregistrat la zece minute de la debutul tranzacţiilor. Toţi indicii erau în urcare, iar indicele principal, BET, care arată evoluţia celor mai lichide 13 companii, era în creştere cu 0,99%. O apreciere de 0,99% a fost consemnată şi de BET-TR, care include aceleaşi companii plus dividendele. BET-FI (indicele SIF-urilor) câştigase 0,31%, BET Plus (care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB) a urcat cu 1,04%, iar BET-XT (al celor mai lichide 25 de titluri) era pe plus cu 0,88%. BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a crescut cu 0,81%. Din punct de vedere al companiilor din piaţa reglementată, cel mai mult s-au apreciat acţiunile Artrom, cu 7,06%, Patria Bank, cu 6,13%, şi Dafora, cu 6%. La polul opus se situau acţiunile Romgaz, cu o scădere de 0,48%.