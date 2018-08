Liberalii constănțeni: „Decebal Făgădău este arhitectul distrugerii Constanței”

19:36:46 / 20 Iulie 2018

Din lac in put

Pe “liberalii” constanteni ii intereseaza fix in cot de oras sau ne ceva constructiv...niste banditi, escroci frustrati, singurul gand e nici macar sa ajunga la “putere” ci sa conteze si ei in vreun fel...sa faca si ei o combinatie ceva si sa se afle in treaba. Unii sunt exaltati la propriu, altii doar simpli escroci. Sa ne intelegem...nu ca psd-ul sau altii ar fi mai buni. Dar parca “liberalii” astia de care scrieti voi sunt si mai si. Niste puturosi ordinari si incompetenti cu totii. Fara numar!