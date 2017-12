Liceeni români, premiul III la un concurs mondial de robotică

Liceenii români își fac loc pe podiumurile celor mai importante competiții din lume, reușind să le sufle premiile contracandidaților lor. Recent, elevii Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu” din București au câștigat locul al treilea la Concursul Mondial de Robotică din St. Louis, Missouri (Statele Unite ale Americii), ce a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. Tinerii au concurat sub numele echipei ”Autovortex România”, realizând un robot de 54 de kilograme ce a trebuit să ducă la capăt o sarcină care se schimbă în fiecare an, folosind un set standard de piese, plus orice piese suplimentare off-raft sau personalizate. Ca să ajungă să concureze la St. Louis, echipa a participat și a trecut prin toate etapele dure de calificare, ocupând primul loc la competițiile din Germania, Olanda, Rusia și Coreea de Sud. Echipa câștigătoare a premiului al treilea a fost formată din Răzvan Haș, Bogdan Mihai, Andrei Ducu, Robert Ngo-Van, Rareș Bădici, Andrei Lungu, Călin Banciu, Sabina Achinca, Edward Diaconescu, Ilinca Ion, Marco Azarmaneche, Tiberiu Artemi, Andreea Vasilescu, Victor Brînzan, Andrei Gabriel, Alexandru Nichita. Antrenorul și mentorul echipei Autovortex a fost profesorul Ionuț Panea. Anul acesta, în St. Louis, peste 900 de echipe din 42 de țări au concurat în programele FIRST. În total, peste 20.000 de tineri între 6 și 18 ani din întreaga lume au călătorit în statul american Missouri, testându-și abilitățile inginerești la competiția FIRST (Pentru Inspirație și Recunoaștere în Știință și Tehnologie).