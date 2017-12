Lisa Marie Presley creşte oi

Fiica lui Elvis Presley iubeşte atât de mult viaţa la ţară din Anglia, încât a decis să cumpere o turmă de oi. Lisa Marie Presley, în vârstă de 44 de ani, care locuieşte la ferma ei din comitatul West Sussex din sudul Angliei, alături de soţul ei, Michael Lockwood şi de gemenele lor de 3 ani, Harper şi Finley, a cumpărat de curând o turmă de oi şi spune că adoră să aibă grijă de aceste animale. ”Lisa Marie iubeşte viaţa în aer liber de când s-a mutat în Marea Britanie. În ultimele şase săptămâni, la ferma ei au fost aduse multe oi. Vrea ca fiicele ei să primească o educaţie decentă şi ea ştie ce înseamnă să munceşti pământul”, a declarat o sursă pentru tabloidul ”The Sun”.

Lisa Marie Presley a declarat într-un interviu recent că îi place foarte mult să locuiască în Marea Britanie, întrucât locuitorii din această ţară sunt mult mai prietenoşi decât cei din California, unde locuise în trecut. ”În California, oamenii sunt atât de egocentrici. Am locuit în acelaşi cartier, timp de 17 ani şi nu cred că am făcut cunoştinţă cu vreunul dintre vecinii mei. Atunci când m-am mutat aici, am primit flori şi mesaje de bun venit iar oamenii doreau să stea de vorbă cu mine. Mi s-a părut incredibil”, a declarat Lisa Marie Presley. ”Aici există o anumită calitate a vieţii de care eu aveam nevoie. Am descoperit-o aici şi o găsesc plină de prospeţime. Paparazii vin din când în când pe aici, dar localnicii sunt foarte protectori faţă de mine. E un lucru pe care îl găsesc şarmant. Nu am avut niciodată o astfel de experienţă”, a mai spus artista.