Listele de candidați ai UDTTMR la parlamentare, respinse de BEC

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) a avut parte de o surpriză neplăcută de la Biroul Electoral Central (BEC). Potrivit unei decizii a BEC, lista de candidați ai UDTTMR la alegerile pentru Camera Deputaţilor din acest an a fost respinsă. Biroul Electoral a analizat dosarul de candidatură al lui Amet Varol, propus de UDTTMR sub semnătura lui Nagi Gelal, precum şi dosarele de candidatură propuse de UDTTMR sub semnătura lui Gelil Eserghep. „Lista privind candidatura lui Amet Varol este semnată de o persoană (Nagi Gelal, n.r.) care nu figurează în Registrul asociațiilor și funcțiilor ca reprezentant al Uniunii, iar din documentația depusă nu rezultă că Amet Varol a fost ales candidat pentru Parlamentul României... Din documentația depusă nu rezultă că listele de candidați depuse reprezintă voința statutară a UDTTMR“, se arată în decizia BEC. În afara candidaturii lui Amet Varol, Biroul a mai respins și candidaturile lui Ersun Anefi, Serhan Osman, Samir Menan, Edvin Mobin, Turchean Bari și Ela Ziadin. Decizia BEC poate fi contestată la Tribunalul București.